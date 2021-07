Tempo de leitura: 2 minutos

Brasil e Chile duelarão em solo uruguaio nesse domingo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O Chile confirmou sua lista de jogadores que viajaram para encarar Brasil e Uruguai.

O time chileno conta com 22 atletas que disputaram a SLAR pelo Selknam e além de 2 atletas do rugby de clubes local que não jogou a SLAR. Somam-se a eles outros 5 jogadores oriundos do exteriors, dos quais 2 disputaram a Major League Rugby norte-americana (o scrum-half Marcelo Torrealba, do Austin, e o segunda/ terceira linha Nikola Bursic, do New Orleans), 2 atuaram no Campeonato Espanhol (o segunda linha Augusto Sarmiento e o scrum-half Nicolás Herreros, ambos do Aparejadores de Burgos) e 1 na quarta divisão da França (o abertura Iñaki Ayarza, do Anglet).

- Continua depois da publicidade -

Avançados: Javier Carrasco (Old Reds / Selknam🇨🇱), Matías Dittus (Universidad Católica / Selknam🇨🇱), Iñaki Gurruchaga (Old Johns / Selknam🇨🇱), Esteban Inostroza (PWCC / Selknam🇨🇱), Salvador Lues (COBS / Selknam🇨🇱), Augusto Böhme (Universidad Católica / Selknam🇨🇱), Tomás Dussaillant (Old Boys / Selknam🇨🇱), Diego Escobar (COBS🇨🇱), Javier Eissmann (Universidad Católica / Selknam🇨🇱), Santiago Pedrero (COBS / Selknam🇨🇱), Clemente Saavedra (Old Boys / Selknam🇨🇱), Augusto Sarmiento (Aparejadores de Burgos🇪🇸), Nikola Bursic (New Orleans Gold🇺🇸), Alfonso Escobar (COBS / Selknam🇨🇱), Nicolás Garafulic (COBS / Selknam🇨🇱), Thomas Orchard (Old Lions / Selknam🇨🇱), Martín Sigren (c) (Old Boys / Selknam🇨🇱), Ignacio Silva (PWCC / Selknam🇨🇱);

Linha: Lukas Carvallo (PWCC / Selknam🇨🇱), Nicolás Herreros (Aparejadores de Burgos🇪🇸), Marcelo Torrealba (Austin Gilgronis🇺🇸), Francisco Urroz (Old Reds🇨🇱), Santiago Videla (Old Boys / Selknam🇨🇱), Iñaki Ayarza (Anglet🇫🇷), José Ignacio Larenas (Universidad Católica / Selknam🇨🇱), Domingo Saavedra (Old Boys / Selknam🇨🇱), Matías Garafulic (COBS / Selknam🇨🇱), Franco Velarde (Viña / Selknam🇨🇱), Rodrigo Fernández (COBS / Selknam🇨🇱);