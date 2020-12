Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – A Federação Chilena de Rugby lançou seu campeonato de seleções regionais, baseada nas novas academias de alto rendimento do país. O Super 4 tem as seleções do Centro, do Norte, do Sul e da Costa e começou nesse fim de semana com 2 partidas em Santiago.

A seleção do Centro (Santiago) bateu o Sul por 38 x 16, ao passo que o Norte derrotou a Costa (região de Valparaíso) por 26 x 25. A próxima rodada será em Valparaíso. Os jogos tiveram transmissão ao vivo pelo Facebook.

