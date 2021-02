Tempo de leitura: 1 minuto

O Selknam, a franquia chilena da SLAR (a nova liga profissional sul-americana), revelou oficialmente seui elenco com 40 nomes para a temporada. O time do técnico argentino Nicolás Bruzzone terá 5 argentinos (Baronio, Stavile, Portillo, Albornoz, Filizzola) e 35 chilenos, sendo que dois atletas chilenos estavam no rugby europeu e foram repatriados (Ayarza, que estava na 4ª divisão francesa, no Anglet; e Velarde, que jogava o Campeonato Espanhol com o Barcelona).