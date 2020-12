Tempo de leitura: 2 minutos

De acordo com o site especializado em rugby asiático, Asie Rugby, a Federação Chinesa de Rugby confirmou metas ambiciosas para o futuro próximo. Com nova direção, sob a presidência de Chen Yingbiao, ex jogador de rugby, a federação trabalha no momento com o objetivo de viabilizar a total profissionalização de seus elencos, a serem reforçados por atletas estrangeiros naturalizados (em especial das Ilhas do Pacífico).

Com isso, as metas dos chineses são:

Seleção Feminina de Sevens entre as 6 melhores do mundo e nos Jogos Olímpicos de 2020;

Seleção Masculina de Sevens nos Jogos Olímpicos de 2024;

Seleção Feminina de Rugby XV na Copa do Mundo de 2025;

Seleção Masculina de Rugby XV na Copa do Mundo de 2027;

Em 2016, o país já havia revelado metas ambiciosas de crescimento, em parceria com a gigante do comércio eletrônico Alibaba, que investiram 100 milhões de dólares no esporte. No entanto, a parceria não se concretizou, por conta da falta de confiança dos investidores na federação do país. Agora, sob nova direção, os objetivos voltaram a ser ambiciosos.

No momento, a China tem destaque apenas no sevens feminino, tendo jogado na elite do Circuito Mundial em 2018-19, sendo rebaixada para a promoção do Brasil. As chinesas estão no torneio final do Pré Olímpico Mundial.

Rugby XV masculino chinês ainda engatinha

Com foco maior no sevens, por ser modalidade olímpica, o rugby XV na China não recebe investimentos e estava até o ano passado na 4ª divisão masculina do Campeonato Asiático e na 2ª divisão feminina. Para 2021, a Asia Rugby (a federação asiática) confirmou a promoção da China à 3ª divisão.

Veja quais serão as divisão do Asia Rugby Championship para 2021:

Asia Men’s Rugby Championship 2021 (Masculino de XV)



Top 3 (1ª divisão, Eliminatórias para o Mundial 2023): Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia, em maio e junho;

(1ª divisão, Eliminatórias para o Mundial 2023): Hong Kong, Coreia do Sul e Malásia, em maio e junho; Division 1 (2ª divisão): Filipinas, Sri Lanka, Singapura e Emirados Árabes Unidos, em maio;

(2ª divisão): Filipinas, Sri Lanka, Singapura e Emirados Árabes Unidos, em maio; Division 2 (3ª divisão): Tailândia, Taipé Chinês (Taiwan), China e Paquistão, em março;

(3ª divisão): Tailândia, Taipé Chinês (Taiwan), China e Paquistão, em março; Division 3 (4ª divisão): Cazaquistão, Guam e Qatar (sujeito a alterações*), em abril; *Uzbequistão, Índia, Indonésia, Líbano e Jordânia a confirmar;

(4ª divisão): Cazaquistão, Guam e Qatar (sujeito a alterações*), em abril;

Asia Women’s Rugby Championship 2021 (Feminino de XV)