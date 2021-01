Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Um feito incrível. Campeão europeu e inglês em 2019, o Saracens, de Londres, foi rebaixado à segunda divisão inglesa em 2020, como punição por quebrar o teto salarial da Premiership (a primeira divisão nacional). Com o início da edição 2020-21 do Championship (a segunda divisão) adiado para março de 2021, por conta da pandemia, o Saracens uniu força ao Ealing Trailfinders (outro clube londrino, que vem se destacando nos últimos anos no Championship) para criar uma copa de pré temporada, a Trailfinders Challenge Cup.

Neste sábado, o torneio começou com uma verdadeira zebra. Jogando em casa, o Ealing festejou histórica vitória por 27 x 26. É verdade que o Saracens não foi a campo com força máxima, com atletas como Maro Itoje, Jamie George, Mako Vunipola, Owen Farrell e Elliot Daly ficando de fora, mas o time que foi derrotado contou com alguns nomes importantes, como Billy Vunipola, Vincent Koch e Duncan Taylor.

Os tries decisivos do Ealing saíram com mauls no segundo tempo, ambos finalizados por Alun Walker.

O torneio seguirá adiante com o Saracens encarando o Doncaster Knights no dia 23.