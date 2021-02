Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 10 italiano teve rodada completa neste fim de semana e com um brasileiro em campo: Matteo Dell’Acqua. Seu clube, o Valorugby, acabou derrotado num jogo incrível de 47 x 41 contra o Viadana. Giorgio Vuerich contou como foi.

Show em Reggio Emilia na décima primeira rodada, Valorugby e Viadana dão vida a uma partida louca, 88 pontos conquistados, jogo que é um candidato a melhor jogo do Top 10 até o momento. Uma enxurrada de tries e entretenimento entre duas equipes que jogam rugby ofensivo e proativo.Nos outros campos, vitórias para Petrarca, Lyons (no final), Calvisano e Rovigo.

Valorugby 41×47 Viadana

Grande show entre Valorugby e Viadana, em particular num primeiro tempo com ritmos muito elevados, muitas vezes e de boa vontade segurando a bola em campo e sempre aumentando o ritmo.

O Valorugby marca imediatamente, após apenas um minuto, com uma corrida do poderoso Majstorovic. Farolini transforma 7×0. Oito minutos se passaram e o próprio Farolini fez o segundo try para os jogadores do Reggio, servido pela ponta Costella 14×0. Viadana, no entanto, não está lá e luta e no décimo encurta para 14×7, e então toca o segundo try mais de uma vez com algumas corridas de Ciofani no lado esquerdo. Passaram-se cinco minutos de jogo quase contínuo, com muitas mudanças de posse de bola e equipas que não se refugiam nas soluções. A 21’ partendo dum lateral perto da linha do try, Valorugby constrói a sua habitual maul e marca com Conforti (19×7).

Aos 30 ‘ Viadana, no entanto, não desistiu ao responder com a ponta Ciofani, que assinou um try em uma longa ação ofensiva multifásica que começou no meio-campo 19×12. A oito minutos do final do primeiro tempo o quarto gol try Valorugby com Costella, finalizador de uma boa ação com a qual os donos da casa apertam a defesa e depois exploram a superioridade numérica (26×14). Mas ainda não acabou: logo depois Ciofani intercepta a bola no ataque da linha e try do 26×19, depois, com o tempo esgotado, o Viadana marca com outra ação do meio-campo com o Zaridze, vamos para o vestiário em um empate 26×26.

O início do segundo tempo deixa claro que as coisas não vão mudar: Valorugby ataca e a defesa resiste desta vez, mas dá a Farolini a chance de um pênalti 29×26. Aos 48 ‘o Viadana passa na frente com uma “grubber” que ultrapassa a linha de defesa e marca o try com o centro Maganiello 29×33. O Reggianos com raiva derrama-se na metade adversária do campo e conquistam a nova ultrapassagem com Farolini, que marca e converte para construir um 36×33 que, no entanto, vai durar muito pouco: aos 57′ nova vantagem dos convidados com o terceiro try de Ciofani (36×40).

Aos 70 ‘vem a nova reversão do placar: Amenta assina o gol de Valorugby. Farolini não se transforma, o placar continua muito apertado 41×40. É um jogo sem fim: o Viadana se instala nos 22 metros adversários e parece não conseguir avançar, pelo menos até que o fullback Apperley quebre a defesa adversária, evite três adversários e passe para o argentino Ceballos que marca e transforma os 7 pontos da última virada (41×47). Os donos da casa tentam nos últimos 4 minutos virar o resultado mas sem sucesso, apesar da derrota consegue dois pontos de bónus, enquanto no Viadana o prémio integral 5 pontos na tabela.



Lazio 05×40 Petrarca

Petrarca sobe para o segundo lugar, ultrapassando Valorugby na classificação, e segue invicto e ganha 5 pontos sobre a Lazio no estadio Giulio Onesti de Roma por 40×5, 5 o tries do padovanos.

Lyons 10×08 Fiamme Oro

Jogo travado em Piacenza onde o Lyons venceu o Fiamme Oro por 10-8 com um penal nos minutos finais que alcançam aos “policiais” na classificação.

Calvisano 47×07 Colorno

Calvisano consolida a quarta posição, batendo Colorno por 47-7 e passando para cinco pontos do terceiro lugar atualmente ocupado por Valorugby.

Rovigo 26×13 Mogliano

Rovigo mantém a liderança batendo Mogliano por 26-12 no clássico do Veneto. Mesma parcial a favor do Bersaglieri em ambos os tempos (13-6).

Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Lazio 05 x 40 Petrarca

Lyons 10 x 08 Fiamme Oro

Calvisano 47 x 07 Colorno

Valorugby 41 x 47 Viadana

Rovigo 26 x 13 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 10 34 Petrarca Padova 7 31 Valorugby Emilia Reggio Emilia 9 30 Calvisano Calvisano 8 25 Mogliano Mogliano Veneto 8 18 Colorno Colorno 9 17 Fiamme Oro Roma 8 16 Viadana Viadana 8 16 Lyons Piacenza 11 16 Lazio Roma 6 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 10º colocado - Rebaixamento