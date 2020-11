Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Clássico emiliano, e Clássico lombardo. Apenas dois jogos rolaram no Top 10 italiano, com o time do brasileiro Mateo Dell’Acqua, o Valorugby, tendo outro jogo cancelado pela pandemia. Giorgio Vuerich contou como foi a jornada.

Viadana surpreende o Calvisano no campo “Zaffanella”, conquistando a vitória e o bônus no clássico lombardo. O time de Mântua subiu assim provisoriamente para o segundo lugar atrás do Rovigo, a uma altitude, depois de ter recuperado o 0x10 inicial favorecido por um try de Bronzini, a ponta do Calvisano que nasceu e formou no Viadana . O primeiro tempo terminou empatado com 10 pontos (try, conversão e penal) do centro Ceballos. Nos primeiros minutos do segundo tempo a partida foi decidida pelos tries dos anfitriões ,o fullback Zaridze e o hooker Ribaldi (24×10). O try de Vunisa para Calvisano trouxe os convidados de volta (24×17), ao 68° o try de Ribaldi para o bônus e a hipotética vitória (31×17), Ao 6 minutos do fim o try do campeões italianos que levam o placar 31-24 que vale o ponto de bônus defensivo.

No clássico Emiliano, por outro lado, é Colorno quem faz a grande voz sobre o Lyon, com bônus ofensivo, com um segundo tempo de uma recuperação fantástica, 4 tries no último quarto de hora, sobretudo por meio do pack, que cavou o sulco decisivo, elevando o placar de 16×21 (ao 62’), para os final de 42×21, graças os tries pesados da primeira linha (um Alvarado e dois Silva) e ao selo final da Gesi, no seu primeiro try do campeonato com a camisa do Colorno.





Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Colorno 42 x 21 Lyons

Viadana 31 x 24 Calvisano

Mogliano v Valorugby adiado

Rovigo v Lazio adiado

Fiamme Oro v Petrarca Padova adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 2 10 Viadana Viadana 3 6 Fiamme Oro Roma 2 5 Calvisano Calvisano 2 5 Colorno Colorno 2 5 Mogliano Mogliano Veneto 2 5 Valorugby Emilia Reggio Emilia 1 4 Lyons Piacenza 3 4 Petrarca Padova 0 0 Lazio Roma 1 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais