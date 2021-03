Tempo de leitura: 2 minutos

Sábado é dia de decisão na Irlanda! A abreviada temporada 2020-21 do PRO14 terá sua grande final em Dublin e será um jogo muito aguardado: o maior clássico irlandês, Leinster contra Munster, que, poderá ser assistido ao vivo pela https://pro14.tv/. Curiosamente, Leinster e Munster não fazem a grande final da competição (a antiga Liga Celta) desde 2011 – ano do último título do Munster.

O Leinster é o grande favorito. Venceu os últimos 5 jogos contra seu maior rival, sem perder para o Munster desde 2018. O time de Dublin é dono da melhor campanha da temporada e é o atual campeão, tendo vencido os últimos 3 títulos do PRO14. Maior campeão da história, com 7 conquistas, o Leinster pode conseguir um recorde de quatro campeonatos seguidos. Já o Munster luta para igualar o Ospreys como o segundo maior campeão, com quatro taças.

O último duelo entre Leinster e Munster terminou com vitória apertada do Leinster por 13 x 10. O Munster deu muito trabalho e está embalado com 6 vitórias seguidas desde então. Para a grande final, o Munster terá força máxima e quer se despedir do terceira linha CJ Stander, que se aposentará ao final do jogo, com a taça. O time do técnico Johann van Graan tem um pack forte, capitaneado por Peter O’Mahony e abrilhantado pelo segunda linha Tadgh Beirne, um dos nomes do Six Nations, ao passo que na linha tem a condução de Conor Murray e a qualidade do centro sul-africano campeão do mundo Damian De Allende.

Porém, quem é a base da seleção irlandesa é o Leinster, do técnico Leo Cullen. A confiança na forma do elenco é tanta que Sexton começará no banco, com Ross Byrne vestindo a camisa 10, para fazer dupla com o scrum-half capitão Luke McGrath. A linha tem nomes da qualidade de Keenan, Larmour e Henshaw, ao passo que no pack Conan, Van der Flier e Ruddock formam uma poderosa terceira linha, com o australiano Fardy na segunda linha e Cian Healy liderando a primeira linha.

O árbitro escocês Mike Adamson fará história como o primeiro árbitro de seu país a apitar a final do PRO14.

27/03 – 14h00 (hora de Brasília) – Leinster x Munster, em Dublin – pro14.tv AO VIVO

Leinster: 15 Hugo Keenan, 14 Jordan Larmour, 13 Rory O’Loughlin, 12 Robbie Henshaw, 11 Dave Kearney, 10 Ross Byrne, 9 Luke McGrath (c), 8 Jack Conan, 7 Josh van der Flier, 6 Rhys Ruddock, 5 Scott Fardy, 4 Devin Toner, 3 Andrew Porter, 2 Rónan Kelleher, 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Ed Byrne, 18 Tadhg Furlong, 19 Ross Molony, 20 Ryan Baird, 21 Jamison Gibson-Park, 22 Johnny Sexton, 23 James Lowe;

Munster: 15 Mike Haley, 14 Andrew Conway, 13 Chris Farrell, 12 Damian de Allende, 11 Keith Earls, 10 Joey Carbery, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Peter O’Mahony (c), 6 Gavin Coombes, 5 Tadhg Beirne, 4 Jean Kleyn, 3 John Ryan, 2 Niall Scannell, 1 James Cronin;

Suplentes: 16 Kevin O’Byrne, 17 Dave Kilcoyne, 18 Stephen Archer, 19 Billy Holland, 20 Jack O’Donoghue, 21 Craig Casey, 22 JJ Hanrahan, 23 Rory Scannell;