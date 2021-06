Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Neste domingo, a França viveu a final de seu campeonato nacional de rugby XV feminino com um jogão entre Blagnac e Clermont. O título ficou com o Clermont, que não era campeão desde 1995.

Vitória por 13 x 08, com Clermont capitaneado por Jéssy Trémoulière, eleita a melhor jogadora do mundo na década no ano passado pelo World Rugby.





Élite Top 16 – Campeonato Francês Feminino

Final

08 13

Blagnac 08 x 13 Clermont Romagnat, em Blagnac

