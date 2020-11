Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS – Em mais uma rodada diminuída, Bayonne e Toulon, Lyon e Montpellier não foram a campo, o Top 14 teve troca de liderança, muitos tries e clássicos. O Clermont (1º) levou a melhor batendo fora de casa o Brive (12º) e assumindo a liderança, seguido de perto pelo La Rochelle (2º) que também fora de casa venceu o Pau (7º). O antigo líder, Toulouse sentiu a ausência das estrelas internacionais, e foi atropelado pelo Stade Français (no “Le Clasico” francês, de grande rivalidade), caindo para terceira posição com um jogo a mais que os rivais.

Clermont e Brive é um dos clássicos mais desiguais da França, com os gigantes amarelos enfrentando os primos regionais menores. Disputado em Brive, sem torcida, o clássico não teve a atmosfera eletrizante que domina os clássicos franceses, o que não diminuiu o ímpeto das equipes que, com novos tries fizeram o melhor jogo da rodada. No final o Clermont levou a melhor vencendo por 43 a 21, conquistando um ponto bônus fundamental, que colocou o time na liderança isolada da competição. Do lado oposto o resultado coloca o Brive perigosamente próximo da zona de rebaixamento.

O La Rochelle continua a surpreender engatando a quarta vitória seguida, ao bater o Pau fora de casa por 35 a 24. Os atlânticos fizeram um primeiro tempo de gala e foram para o vestiário vencendo por 32 a 3, na segunda etapa os donos da casa ensaiaram uma reação, mas insuficiente para tirar a diferença. A vitória coloca o La Rochelle na vice-liderança, um ponto atrás do líder. A derrota encerra a boa fase da Section Paloise, que com sete jogos corre o risco de despencar quando a tabela se igualar.

Stade Français e Toulouse se encontraram em paris para um clássico diminuído. Sem suas maiores estrelas, que brilharam no fim de semana pela França, os occitanos foram completamente dominados, batido por 48 a 14. A retomada do rugby de seleções prejudicou muito os visitantes que quando não tem sua dupla titular scrum-half\abertura tem sérias dificuldades, resta saber se as ausências irão enterrar a temporada do time. O Stade Français vence um de seus rivais mais tradicionais e mostra muita qualidade, mesmo diante de um rival enfraquecido.

O Bordeaux (11º) atropelou o Agen (14º) vencendo por 71 a 5 anotando incríveis dez tries. Indisciplinado, desorganizado e desmotivado o Agen fez uma partida desastrosa, com apenas um ponta a equipe parece caminhar para um das piores campanhas da história do Top 14, ao ponto que o presidente do clube ameaça multar os jogadores devido a falta de empenho. O resultado tira o Bordeaux da zona de rebaixamento, a equipe tem apenas cinco jogos e caso vença bem pode se aproximar dos lideres.

Na zona de rebaixamento e com um o pior início de temporada das ultimas décadas o Castres (13º), jogando em casa, finalmente conquistou uma vitória importante, batendo o Racing (5º) por 28 a 26, na partida mais disputada da rodada. Apesar dos seis tries a partida foi um embate físico entre os dois times, com os donos da casa levando a melhor. O time foi para o vestiário perdendo por três pontos, mas dominou a segunda etapa, do lado do Racing de positivo fica o ponto bônus conquistado com um try no ultimo lance da partida. O resultado renova o animo do Castres o time ainda está na zona de rebaixamento, mas com cinco jogos tem espaço para subir na tabela.

Brive 23 x 41 Clermont

Bordeaux 71 x 5 Agen

Castres 28 x 26 Racing

Pau 24 x 35 La Rochelle

Stade Français 48 x 14 Toulouse

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 6 18 La Rochelle La Rochelle 6 18 Toulouse Toulouse 7 18 Lyon Lyon 6 16 Racing Paris 5 13 Stade Français Paris 6 9 Pau Pau 7 14 Toulon Toulon 5 13 Montpellier Montpellier 5 12 Bayonne Bayonne 6 12 Bordeaux-Bègles Bordeaux 5 10 Brive Brive-la-Gaillarde 6 9 Castres Castres 5 8 Agen Agen 7 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;