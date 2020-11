Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – Quinta e sexta foram dias de ação na Super League, o Campeonato Inglês de Rugby League (o rugby de 13 jogadores), que vai ganhando sabor de verdadeira liga europeia.

A liga viveu o início de seu mata-mata, com as duas repescagens que valiam os últimos lugares nas semifinais da competição sendo disputadas.De um lado, o Hull FC derrotou o anfitrião Warrington Wolves por 27 x 14 e conquistou vaga para desafiar na semi o primeiro colocado da classificação geral, o Wigan Warriors. Os Wolves fizeram grande temporada regular, com apenas uma vitória abaixo do líder, mas sucumbiram no playoff.

Do outro lado, o Catalans Dragons, equipe da França que disputa a liga inglesa, fez a festa ao despachar o Leeds Rhinos por 26 x 14 e garantir vaga para encarar na semifinal o atual campeão St. Helens Saints, segundo melhor da temporada. O australiano Israel Folau e os ingleses Sam e Joel Tomkins estiveram em campo ajudando os Dragons na vitória.

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Repescagens

14 27

Warrington Wolves 14 x 27 Hull FC, em Warrington

26 14

Catalans Dragons 26 x 14 Leeds Rhinos, em Warrington

Semifinais

Dia 19/11 – Wigan Warriors x Hull FC, em Wigan

Dia 19/11 – St. Helens Saints x Catalans Dragons, em St. Helens

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?