A longa parceria entre o Bradesco e o rugby brasileiro inicia mais um importante capítulo. O banco será o principal patrocinador da franquia masculina Cobras Brasil XV na Superliga Americana de Rugby (SLAR), torneio sul-americano de clubes que começou no último dia 16 e prossegue até 15 de maio, no Chile e Uruguai. O time brasileiro estreia contra o uruguaio Peñarol neste domingo (21), às 13 horas, no estádio La Pintana, nos arredores de Santiago, com transmissão exclusiva dos canais ESPN e ESPN App. Seis franquias participam da competição, em jogos de turno e returno, a serem realizados também nas cidades de Valparaíso e Montevidéu.

“A franquia Cobras foi idealizada a partir de consultas a fãs, jogadores e profissionais para

ser uma marca identificada com a comunidade brasileira do rugby. O objetivo é manter o

jogo de alto nível para nossos atletas selecionáveis. A adesão do Bradesco, nosso

patrocinador máster, a esse novo projeto é um diferencial para buscarmos grandes

resultados e uma maior visibilidade para a modalidade em nosso país”, explica a CEO da

Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), Mariana Miné.

Além da marca exposta na camisa dos Cobras, o Bradesco e a CBRu co-criaram conteúdos

para as redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook) do Cobras e Brasil Rugby

apresentando quem são os atletas, adversários, melhor em campo em cada partida e o

impacto positivo da cultura do rugby no legado da modalidade.

Texto: Brasil Rugby