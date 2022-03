Tempo de leitura: 3 minutos

Os Cobras tiveram duas vitórias no ano passado sobre os Cafeteros, da Colômbia. Porém, neste sábado, na terceira rodada da SLAR (a liga profissional sul-americana), o time brasileiro caiu diante da franquia colombiana por 23 x 17, naquela que foi a primeira vitória na história dos Cafeteros.



O jogo foi no Estadio Héroes de Curupayti, em Asunción, no Paraguai, que pela primeira vez recebeu uma partida da liga. Os Cafeteros foram a campo com 12 argentinos e só 3 colombianos entre os titulares e fizeram valer a esperada superioridade. A indisciplina dos Cobras voltou a cobrar seu preço com dois cartões amarelo e 13 penais (ainda que tenha havido uma redução com relação ao jogo passado, quando foram 4 amarelos e 24 penais).

No primeiro tempo, os Cafeteros abriram o placar logo no começo, com try do centro De Marco, recebendo na ponta chute inteligente do abertura Hernández. No entanto, Federico Lavanini (irmão de Tomás Lavanini) fez jus à fama do irmão e recebeu amarelo, deixando os Cafeteros com um jogador a menos por 10 minutos.

Zé reduziu com penal certeiro para os Cobras na sequência, mas Hernández deu o troco na mesma moeda para os Cafeteros. Os Cobras não tiraram proveito do homem a mais e o primeiro tempo se encerrou em 10 x 03 para o time colombiano, sem nenhum dos times entrar nas 22 de ataque.

O segundo tempo largou com Hernández chutando novo penal para os argentino-colombianos e a situação brasileira se deteriorou aos 43′ com Gelado recebendo novo amarelo. Os Cafeteros emplacaram maul e Wenger marcou o segundo try do time amarelo e café.

Quando aos 65′ Hernández arrematou novo penal para os Cafeteros, abrindo 23 x 03, a vitória parecia certa para o time colombiano. No entanto, os Cobras emplacaram reação no fim, com o centro francês Simon Bienvenu interceptando passe para correr para o primeiro try brasileiro no duelo.

Os Cafeteros voltaram a errar e, aos 71′, De Marco recebeu amarelo, abrindo oportunidade para os Cobras. Na sequência, finalmente um bom ataque brasileiro resultou no segundo try, com Joel rompendo a linha defensiva para dar uma luz de esperança para os Cobras, 23 x 17. Todavia, os Cafeteros souberam controlar os minutos derradeiros e seguraram o placar até o fim.

Os Cobras voltarão a campo no dia 02 de abril diante do Olimpia, que joga em casa.

17 23

🇧🇷Cobras 17 x 23 Cafeteros🇨🇴, em Asunción🇵🇾



Árbitro: 🇨🇱Frank Méndez / Assistentes: 🇦🇷Tomás Bertazza e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇺🇾Alejandro Longres;

🇧🇷Cobras

Tries: Bienvenu e Joel

Conversões: Tranquez (2)

Penal: Tranquez (1)

15 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 14 🇧🇷Robson “Varejão” Morais, 13 🇫🇷Simon Bienvenu, 12 🇧🇷Joel Araújo, 11 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 10 🇦🇷Bautista Santamarina, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 7 🇧🇷Arthur Bergo (c), 6 🇧🇷Devon Muller, 5 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 4 🇧🇷Gabriel Paganini, 3 🇦🇷Mariano Filomeno, 2 🇧🇷Endy Willian, 1 🇧🇷Alexandre “Texugo” Alves;

Suplentes: 16 🇧🇷Leonardo “Neymar” Souza, 17 🇧🇷Brandon Alves, 18 🇧🇷Henrique Ferreira, 19 🇧🇷Kauã Guimarães, 20 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 21 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 22 🇧🇷Gabriel Zurka, 23 🇧🇷Sérgio Luna;

🇨🇴Cafeteros

Tries: De Marco e Wenger

Conversões: Hernández (2)

Penais: Hernández (3)

15 🇦🇷Eliseo Morales, 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Valentín Fernández, 12 🇦🇷Leonardo Gea, 11 🇦🇷Manuel de Marco, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Marcos Amorisa, 8 🇦🇷Juan Bautista Mernes, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷Joaquin Sánchez, 5 🇦🇷Federico Lavanini, 4 🇦🇷Gregorio Hernández, 3 🇨🇴Daniel Gutierrez, 2 🇦🇷Alvaro Llaver, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Boris Wenger, 17 🇨🇴Carlos Angulo, 18 🇦🇷Tomás Bertot, 19 🇦🇷Eliseo Fourcade, 20 🇦🇷Felipe Puertas, 21 🇨🇴Julián Navarro, 22 🇦🇷Manuel Alfaro, 23 🇨🇴Andrés Álvarez;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Selknam Chile 10 3 2 0 1 1 1 96 52 44 Jaguares XV Argentina 10 3 2 0 1 2 0 112 54 58 Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 63 10 53 Cafeteros Colômbia 5 3 1 0 2 0 1 45 94 -49 Olimpia Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 44 69 -25 Cobras Brasil 1 3 0 0 3 0 1 37 88 -51

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;