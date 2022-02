Tempo de leitura: 2 minutos

Os Cobras, a franquia profissional brasileira, têm seu elenco para a largada da temporada 2022 da SLAR, a liga sul-americana, que terá transmissões do Star+ e canais ESPN. São 33 atletas para viajarem ao Chile, com os Cobras jogando em Valparaíso as duas primeiras rodadas da competições. Outros atletas poderão passar a integrar o elenco mais adiante.

Dois novos jogadores nos @cobrasbrasilxv para a @SLARugby 2022: 🇫🇷Simon Bienvenu – centro – ex 🇫🇷Toulouse (base), 🇫🇷Racing (7s), 🇺🇸Austin (MLR) + França 7s 🇦🇷Mariano Filomeno – pilar – ex 🇦🇷Club Argentino, 🇷🇺Kuban, 🇪🇸CRAT, 🇪🇸Getxo + Seleção da URBA e Argentina XV — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 7, 2022



O time do técnico Fernando Portugal tem apenas 13 avançados (forwards) e 8 atletas da linha (backs) que jogaram a edição 2021 do torneio.

Avançados: Endy Pinheiro🇧🇷 (hooker, Curitiba), Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷 (pilar, Desterro), André Brandão🇧🇷 (pilar, Jacareí), Brendon Alves🇧🇷 (pilar, Pasteur), Henrique “Caminhoneiro” Ferreira🇧🇷 (pilar, Pasteur), Joel Ramirez🇧🇷 (pilar, Jacareí), Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷 (pilar, São José), Mariano Filomeno🇦🇷 (pilar), Kauã Guimarães🇧🇷 (2ª linha, Pasteur), Gabriel “Fúria” Oliveira🇧🇷 (2ª linha, Jacareí) Gabriel Paganini🇧🇷 (2ª linha, Band Saracens), Cléber “Gelado” Dias🇧🇷 (2ª/3ª linha, Poli), Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷 (3ª linha, Jacareí), Adrio Melo🇧🇷 (3ª linha, Pasteur), André “Buda” Arruda🇧🇷 (3ª linha, Desterro), Devon Muller🇧🇷 (3ª linha, Pasteur), Arthur Bergo🇧🇷 (terceira linha, Pasteur), David Páscoa Müller🇧🇷 (3ª linha, Jacareí);

Linha: Laurent Bourda-Couhet🇧🇷 (scrum-half, Band Saracens), Douglas Rauth🇧🇷 (2ª linha, Curitiba), Lucas Spago🇧🇷 (abertura, Pasteur), Carlos “Hamburgão” Moura🇧🇷 (centro, Jacareí), Gabriel Zurka Quirino🇧🇷 (centro, São José), Joel Santos🇧🇷 (centro, Pasteur), Pedro Goulart🇧🇷 (centro, Monte Grande🇦🇷), Simon Bienvenu🇫🇷 (centro), Victor “Feijão” Sousa🇧🇷 (centro, São José), Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷 (ponta, Poli), Robert Tenório🇧🇷 (ponta, Poli), Sergio Luna🇧🇷 (ponta, SPAC), Lucas “Zé” Tranquez🇧🇷 (ponta/fullback, Poli), Robson “Varejão” Morais🇧🇷 (ponta/fullback, Pasteur), Daniel Sancery🇧🇷 (fullback, São José);