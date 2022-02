Tempo de leitura: 1 minuto

A SLAR – a liga profissional sul-americana – teve alternações em seu calendário original e suas novas datas e locais foram anunciados nesta terça-feira. A competição começará no dia 13 de março e segue reunindo as mesmas 6 equipes de 2021 – Jaguares (Argentina), Peñarol (Uruguai), Selknam (Chile), Olimpia (Paraguai), Cobras (Brasil) e Cafeteros (Colômbia) – que se enfrentam em turno e returno, totalizando 10 rodadas, seguidas de semifinais e final.

Dois novos jogadores nos @cobrasbrasilxv para a @SLARugby 2022: 🇫🇷Simon Bienvenu – centro – ex 🇫🇷Toulouse (base), 🇫🇷Racing (7s), 🇺🇸Austin (MLR) + França 7s 🇦🇷Mariano Filomeno – pilar – ex 🇦🇷Club Argentino, 🇷🇺Kuban, 🇪🇸CRAT, 🇪🇸Getxo + Seleção da URBA e Argentina XV — Portal do Rugby (@portaldorugby) February 7, 2022



Cobras, Jaguares e Cafeteros não farão nenhum jogo em casa, com a competição sendo inteiramente jogada no Chile, Paraguai e Uruguai. Todos os jogos serão exibidos nos canais ESPN e Star+. A final será no dia 28 de maio.