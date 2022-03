Tempo de leitura: 4 minutos

Sexta, sábado e domingo de SLAR. Pela primeira vez, a liga profissional sul-americana terá uma rodada distribuída entre 3 dias, com todos os jogos sendo mostrados ao vivo no Star+.

Na sexta, no Chile, o Selknam faz seu último jogo em casa, dessa vez em Santiago, recebendo os argentinos dos Jaguares. No sábado, o único jogo envolve os Cobras, do Brasil, buscam a primeira vitória, para saírem da lanterna, encarando os Cafeteros, da Colômbia, em Asunción, no Paraguai, com ESPN3 ao vivo. Já no domingo, a capital paraguaia será o palco para o time da casa, o Olimpia, encarar os uruguaios do Peñarol.

A SLAR chega à 3ª rodada nesta semana e com jogos em 3 dias diferentes. Os 🇧🇷Cobras vão a campo no sábado em Asunción, no 🇵🇾Paraguai, contra os 🇨🇴Cafeteros! Ao vivo no Star+ e ESPN2.#RugbyNaESPN @StarPlusBR @ESPNBrasil pic.twitter.com/yBzil8UfhA — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 23, 2022



Quais as expectativas para cada duelo?

A escalação dos Cobras sai só na sexta a noite.

25/03 – 18h00 – 🇨🇱Selknam x Jaguares🇦🇷, em Santiago🇨🇱 – Star+

Árbitro:

2021: 🇨🇱Selknam 08 x 65 Jaguares🇦🇷, 🇦🇷Jaguares 68 x 08 Selknam🇨🇱;

O que esperar? Selknam e Jaguares chegam ao duelo no Estádio San Carlos de Apoquindo (casa da Universidad Católica) embalados após bom desempenho na última rodada. É claro que o favoritismo é argentino, mas os chilenos estão com gana de chocarem o mundo. A linha do Selknam teve apenas uma troca, com a entrada do jovem uruguaio Zuccarino de fullback. Rodrigo Fernández é o camisa 10 e quer repetir as atuações mágicas que teve contra o Canadá. O restante do XV titular se manteve igual com relação à vitória sobre os Cobras, com a única surpresa sendo o scrum-half Torrealba ainda no banco. Trata-se do time que o Chile prepara para as Eliminatórias para o Mundial. Por sua vez, os Jaguares também mantiveram a base que venceu o Olimpia, tendo como novidades Mendy com a camisa 15 e Criado com a 5, passando Bernstein para a asa (num teste interessante para o ex-Cobras). Santiago Mare vem conduzindo brilhantemente os Jaguares com a 10 e espera controlar o jogo. O capitão argentino, Juan Pablo Castro, por sua vez, está no centro das atenções por já ter assinado contrato para defender o Clermont, da França, após a SLAR;

🇨🇱Selknam: 15 🇺🇾Juan Zuccarino, 14 🇨🇱Nicolás Garafulic, 13 🇨🇱Domingo Saavedra, 12 🇨🇱José Larenas, 11 🇨🇱Matías Garafulic, 10 🇨🇱Rodrigo Fernández, 9 🇨🇱Lukas Carvallo, , 8 🇨🇱Alfonso Escobar, 7 🇨🇱Raimundo Martínez, 6 🇨🇱Martín Sigren, 5 🇨🇱Augusto Sarmiento, 4 🇨🇱Santiago Pedrero, 3 🇨🇱Vittoria Lastra Masotti, 2 🇨🇱Tomás Dussaillant, 1 🇨🇱Javier Carrasco;

Suplentes: 16 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 17 🇨🇱Salvador Lues, 18 🇨🇱Vittoria Lastra, 19 🇨🇱Vicente Fernández, 20 🇨🇱Ignacio Silva, 21 🇨🇱Marcelo Torrealba, 22 🇨🇱Luca Strabucchi, 23 🇨🇱Santiago Edwards;

🇦🇷Jaguares: 15 🇦🇷Ignacio Mendy, 14 🇦🇷Tomás Cubilla, 13 🇦🇷Agustín Segura, 12 🇦🇷Juan Pablo Castro (c), 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Santiago Mare, 9 🇦🇷Rafael Iriarte, 8 🇦🇷Santiago Ruiz, 7 🇦🇷Manuel Bernstein, 6 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 5 🇦🇷Rodrigo Fernández Criado, 4 🇦🇷Pedro Rubiolo, 3 🇦🇷Javier Coronel, 2 🇦🇷Andrea Panzarini, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷Lautaro Caro, 19 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 20 🇦🇷Juan Bautista Pedemonte, 21 🇦🇷Joaquín Pellandini, 22 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 23 🇦🇷Iñaki Delguy;

26/03 – 17h00 – 🇧🇷Cobras x Cafeteros🇨🇴, em Asunción🇵🇾 – Star+ e ESPN3



Árbitro: a definir

2021: 🇧🇷Cobras 30 x 14 Cafeteros🇨🇴, 🇨🇴Cafeteros 14 x 22 Cobras🇧🇷;

O que esperar? Em 2021, os Cobras venceram duas vezes os Cafeteros, que ainda não sabem o que é vitória na Superliga. O time colombiano é recheado de argentinos e estreou com bom jogo contra os Jaguares, antes de naufragar diante do Peñarol (44 x 00). O problema é que na mesma rodada os Cobras foram muito mal diante do Selknam (derrota por . Ou seja, os dois times estão em baixa e a vitória é obrigatória para ambos erguerem a cabeça e voltarem a ter boas aspirações na competição.

🇧🇷Cobras: em breve

🇨🇴Cafeteros: em breve

27/03 – 16h00 – 🇵🇾Olimpia x Peñarol🇺🇾, em Asunción🇵🇾 – Star+

Árbitro: a definir

2021: 🇺🇾Peñarol 40 x 11 Olimpia🇵🇾, 🇵🇾Olimpia 10 x 29 Peñarol🇺🇾;

O que esperar? Olimpia e Peñarol fecham a rodada com duelo que tem sabor de clássico da Copa Libertadores. O Olimpia vem de derrota contra os Jaguares, em jogo que o clube paraguaio deu trabalho aos argentinos no jogo de contato por boa parte do jogo, até a “porta abrir”. Pela primeira vez em sua curta história o rugby do Olimpia jogará em Asunción e espera transformar o momento em grande vitória. No entanto, o Peñarol atropelou os Cafeteros, mesmo cheios de argentinos, na rodada passada, e em 2021 os uruguaios não tiveram problemas para superarem o Olimpia. Pelo momento, o favoritismo é do Peñarol, mas o contexto (jogo em casa e bom começo de temporada) coloca o Olimpia em igualdade;

🇵🇾Olimpia: em breve

🇺🇾Peñarol: em breve



Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 10 2 2 0 0 2 0 82 44 38 Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 63 10 53 Selknam Chile 6 2 1 0 1 1 1 66 32 34 Olimpia Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 44 69 -25 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 0 1 22 77 -55 Cobras Brasil 0 2 0 0 2 0 0 20 65 -45

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;