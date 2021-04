Tempo de leitura: 9 minutos

Tudo ou nada em Montevidéu para os Cobras. Nessa quarta-feira, o time brasileiro da SLAR – a liga profissional sul-americana – entrará em campo contra o Olimpia, do Paraguai, em jogo que vale a sobrevida brasileira na luta por classificação às semifinais da competição. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2.

Com 3 rodadas ainda para o fim da temporada regular, a diferença do 5º colocado Cobras para o 4º colocado Olimpia é de 9 pontos. Isto significa que qualquer derrota resultará em eliminação antecipada dos Cobras. O time brasileiro precisará vencer de preferência com bônus, para tornar a disputa mais acessível nas 2 rodadas finais.

O primeiro encontro com o Olimpia foi um pesadelo para os Cobras, que perderam por 44 x 08. Para a partida desta semana, Bergamaschi e Portugal promoveram muitas alterações com relação ao time derrotado pelo Peñarol na rodada passada. Josh e Felipinho retornam para formarem a dupla de abertura e scrum-half, ao passo que Daniel Sancery volta a ser o fullback, com Moisés preferido para a camisa 12, jogando ao lado do capitão Felipe Sancery. Maranhão e Robert continuam nas pontas.

As maiores mudanças estarão no pack. Com Caique suspenso e Abud ainda não 100%, a primeira linha terá uma formação toda nova, trazendo mais dúvidas sobre a forma que o scrum brasileiro apresentará. Agora formarão juntos Leonel, Yan e Blade. Paganini e Bernstein voltam a formar a segunda linha titular, enquanto o trio da terceira linha é aquele que vinha sendo o preferido, com Gelado, Nego e Buda.

O time paraguaio do técnico argentino Raúl Pérez (ex Jaguares) está embalado após derrotar o Selknam na sexta-feira (24 x 21) e terá mais argentinos no XV titular do que no jogo passado, com destaque para a dupla de 9 e 10, Inchauspe (capitão) e Ledesma (um dos melhores chutadores da temporada, que punirá duramente o time brasileiro em caso de penais). A dupla de centro, Urbieta e Argaña, é paraguaia e vem bem, assim como o ponta paraguaio Cardona. Porém, no fundo, o destaque do Olimpia é o perigoso fullback argentino Bogado. Quanto ao pack, o Olimpia se provou um time físico de muita qualidade até aqui, mas sofreu com lesões nos últimos jogos e teve muitas trocas entre os avançados.

Os Cobras têm hoje o pior ataque da competição e a segunda pior defesa, ao passo que o Olimpia está em quarto lugar nos dois critérios. Os penais igualmente preocupam, com os brasileiro estando em segundo lugar no ranking da indisciplina, com 94 penais cedidos (e com um jogo a menos que os demais), contra 90 cedidos pelo Olimpia (em um jogo a mais). Das principais estatísticas, os Cobras estão acima do Olimpia em lineouts (os dois são os com pior aproveitamento na SLAR, com 74% para os Cobras e 71% para o Olimpia), clean breaks (linhas quebradas sem tackle) e entradas nas 22 de ataque (o que sugere certa ineficiência brasileira). Os Cobras se viram abatidos no jogo passado, quando o Olimpia marcou 3 tries logo no início da partida, e não tiveram capacidade de reação. É justamente a reação do time brasileiro diante da adversidade e a capacidade de adaptar seu plano de jogo que falarão até mais alto do que os números negativos acumulados em vários setores do jogo ao longo da temporada.

Última chance dos Cafeteros

A quarta-feira será igualmente de vida ou morte para os Cafeteros, da Colômbia, que enfrentarão o já classificado Peñarol. Os Cafeteros torcem por uma vitória brasileira contra o Olimpia para se manterem ainda com chances matemáticas de irem às semifinais, mas, para isso, os colombianos necessitarão da primeira vitória na competição. O primeiro jogo entre os dois times acabou em vitória uruguaia por 45 x 03.

Selknam em busca do grande feito

No Sul-Americano de 2020, o Chile quase derrotou a Argentina XV, perdendo por apenas 25 x 24. Os elencos eram semelhantes aos de Jaguares XV e Selknam, mas no primeiro jogo entre os dois times na SLAR a vitória argentina foi por 65 x 08. Até aqui, ninguém foi capaz de evitar a derrota para os Jaguares, que marcaram bônus ofensivo em todos os jogos. Seria a hora do Selknam?

*Horários de Brasília

21/04 – 15h00 – 🇧🇷Cobras x Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Francisco González🇺🇾 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Esteban Filipanics🇦🇷 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Cobras: 15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Leonel Moreno🇧🇷;

Suplentes: 16 Santiago Grippo🇦🇷, 17 Lucas Abud🇧🇷, 18 Joel Ramirez🇧🇷, 19 Adrio de Melo🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Marcos De Sanctis🇦🇷, 23 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷;

Olimpia: 15 Martin Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Renato Cardona🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷 (c), 8 Marcos Riquelme🇵🇾, 7 Matías Gómez Vara🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Rodrigo Martínez🇦🇷, 2 Mariano Muntaner🇦🇷, 1 Marín Sitjar🇵🇾;

Suplentes: 16 Axel Zapata🇦🇷, 17 Daniel Cabral🇵🇾, 18 Luiz Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Carlos Plate🇵🇾, 20 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 23 Marcelo Matiauda🇵🇾;

21/04 – 18h00 – 🇺🇾Peñarol x Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 / Assistentes: Esteban Filipanics🇦🇷 e Matías Esteban🇺🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

21/04 – 21h00 – 🇦🇷Jaguares XV x Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damián Schneider🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Jaguares XV: 15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Tomás Cubilla🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martín González🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Rodrigo Fernández Criado🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Ignacio Ruiz🇦🇷, 17 Joel Sclavi🇦🇷, 18 Luciano Torres🇦🇷, 19 Franco Molina🇦🇷, 20 Tomás Bernasconi🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Martín Elías🇦🇷, 23 Teo Castiglioni🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 35 7 7 0 0 7 0 421 85 336 Peñarol Uruguai 27 7 6 0 1 3 0 230 128 102 Selknam Chile 20 7 4 0 3 3 1 226 161 65 Olimpia Paraguai 14 7 3 0 4 2 0 154 239 -85 Cobras Brasil 5 7 1 0 6 1 0 96 279 -183 Cafeteros Colômbia 3 7 0 0 7 2 1 107 342 -235

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;