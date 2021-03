Tempo de leitura: 5 minutos

Nesse domingo, dia 21, os Cobras, a nova franquia brasileira, estreiam na SLAR – a liga profissional sul-americana – em jogo em Santiago, no Chile, contra os uruguaios do Peñarol, com transmissão ao vivo da ESPN.

Cobras e Peñarol escalados

O primeiro jogo da história da franquia profissional brasileira foi em 26 de fevereiro de 2020, ainda sob o nome Corinthians, em amistoso contra o Peñarol, com derrota em Montevidéu por 45 x 14.



A estreia dos Cobras ser de novo contra o Peñarol é uma curiosidade para ser repetida no futuro, mas, no presente, ela significa um desafio imenso. O Peñarol começou bem a SLAR, vencendo o Olimpia por 40 x 11, em jogo que teve os uruguaios prevalecendo em todas as estatísticas, sobretudo no segundo tempo.

Contra o Olimpia, o Peñarol fez dois tries de maul, que são sempre preocupações grandes para a defesa brasileira. Os Carboneros foram perigosas com a bola em mãos, conseguindo boas quebras de linha contra o time paraguaio. Porém, para o jogo com os Cobras, a opção do Peñarol foi por trocar quase toda a linha, mantendo apenas os camisas 9 e 10 argentinos, Nogués e Roger, e o capitão Vilaseca. Com isso, o time de Montevidéu vai a campo com parte de sua linha reserva, sedenta por provar seu valor. No pack, por outro lado, a maior parte das peças foram mantidas, com a adição do pilar Echeverría, com experiência de Mundial. O Peñarol deixa claro que sabe que os Cobras não podem ser subestimados no scrum, mesmo desfalcados.

Os técnicos Bergamaschi e Portugal tiveram problemas para poderem escalar o time brasileiro. A primeira linha terá logo de cara o argentino Alejandro Luna, que chegou de última hora ao elenco, após o surto de COVID-19 no elenco brasileiro. Ele fará trio com Yan e Caique, que não foram contagiados. O restante do XV titular não tem maiores surpresas. Paganini estreará dupla de segundas linhas com o promissor argentino Manuel Bernstein, que defendeu os Pumitas no Mundial M20, ao passo que a terceira linha é forte, com Gelado, Nego e Buda prontos para colocarem pressão sobre a terceira linha uruguaia. O duelo entre oitavos, Buda (melhor jogador do Sul-Americano 2020) e o argentino Roura (destaque contra o Olimpia) promete.

Na linha, Laurent e Josh são a dupla de 9 e 10 preferida e com a missão de fazer a linha brasileira – que não teve bom 2020 – brilhar. Moisés e Felipe Sancery formam o centro, com Maranhão e Robert nas pontas (oferecendo opções de características bem distintas), com Daniel Sancery de fullback completa a linha, sem surpresas.

No banco, outro argentino que chegou de última hora, Román González, é opção para pilar, com os outros dois nomes para a primeira linha sendo jovens, Neymar e Brendon. O abertura e centro argentino Franco Giudice é opção para mudar a cara da linha brasileira se necessário, ao passo que a grande novidade é o retorno de Arthur Bergo, que havia ficado de fora da lista original dos Cobras para a SLAR. Com experiência na Major League Rugby, Bergo vai retornando após lesão e busca sua melhor forma.

Jaguares estreiam, Selknam e Olimpia se desafiam

Os outros dois jogos da rodada serão exibidos no Watch ESPN. Primeiro, tem Selknam contra Olimpia. Os chilenos chegam à partida vindos de vitória sobre os Cafeteros (35 X 12), em jogo que tiveram queda de rendimento na segunda etapa. O Olimpia, igual ao Selknam, começou forte o primeiro tempo diante do Peñarol na primeira rodada, mas acabou derrotado (40 X 11) com seu rendimento caindo na reta final do jogo. Ainda assim, o time do Paraguai manteve o jogo equilibrado até os 10 minutos finais e soube encarar fisicamente os uruguaios. O Selknam mostrou um jogo de mãos superior ao do Olimpia, quebrando linhas e abusando de offloads, mas o nível dos oponentes era bastante distinto, o que torna o jogo contra o Selknam verdadeira prova de fogo para o Olimpia.

Por fim, os Jaguares argentinos estreiam contra os Cafeteros, da Colômbia. Amplo favoritismo para os argentinos, que, finalmente, poderão revelar que nível terão para a competição.



*Horários de Brasília

21/03 – 13h00 – Cobras x Peñarol, em Santiago – ESPN AO VIVO

Árbitro: a confirmar

Cobras: 15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Brendon Alves🇧🇷, 18 Román González🇦🇷, 19 Adrio de Melo🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 22 Franco Giudice🇦🇷, 23 Lucas Spago🇧🇷;

Peñarol: 15 José Maria Iruleguy🇺🇾, 14 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 13 Felipe Arcos Perez🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Baltazar Amaya🇺🇾, 10 Martin Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Carlos de Amorim🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Juan Garese🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Diego Arbelo🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Felipe Aliaga🇺🇾, 20 Eric Dosantos🇺🇾, 21 Santiago Álvarez🇺🇾, 22 Nicolás Freitas🇺🇾, 23 Mateo Viñals🇺🇾;

21/03 – 16h30 – Selknam x Olimpia, em Santiago – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: a confirmar

21/03 – 20h00 – Jaguares x Cafeteros, em Santiago – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: a confirmar

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Peñarol Uruguai 5 1 1 0 0 1 0 40 11 29 Selknam Chile 5 1 1 0 0 1 0 35 12 23 Cobras Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaguares XV Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cafeteros Colômbia 0 1 0 0 1 0 0 12 35 -23 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 11 40 -29

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;