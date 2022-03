Tempo de leitura: 6 minutos

A SLAR – Superliga Americana de Rugby, a liga profissional sul-americana – começa nesse domingo e os Cobras, do Brasil, fazem o jogo de abertura contra os uruguaios do Peñarol.

Vai começar nesta semana, hein. É a @SLARugby chegando domingo no Star+ @StarPlusBR e ESPN2 @ESPNBrasil 13/03 – 12h00 – 🇧🇷Cobras x Peñarol🇺🇾 – ESPN2/Star+ 13/03 – 15h00 – 🇨🇴Cafeteros x Jaguares🇦🇷 – Star+ 13/03 – 18h00 – 🇨🇱Selknam x Olimpia🇵🇾 – Star+#RugbyNaESPN pic.twitter.com/uYORlPnTpi — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 9, 2022

O que esperar de cada jogo? Os times estão escalados.

Clique aqui para a prévia da temporada.

13/03 – 12h00 – 🇧🇷Cobras x Peñarol🇺🇾, em Valparaíso🇨🇱 – Star+ e ESPN2

Árbitro: 🇦🇷Jauri Rivero / Assistentes: 🇦🇷Tomás Bertazza e 🇦🇷Nerea Livoni / TMO: 🇨🇱Ignacio Calle;

2021: 🇧🇷Cobras 24 x 33 Peñarol🇺🇾 e 🇺🇾Peñarol 40 x 12 Cobras🇧🇷;

O que esperar? O primeiro jogo dos Cobras é um dos mais difíceis da temporada, pois o Peñarol chega forte com boa parte do elenco que o Uruguai usará na Copa do Mundo do ano que vem. O Peñarol conta com nomes experientes na linha como Andrés Vilaseca, Federico Favaro e Rodrigo Silva mesclados com jovens ascendentes como Mateo Viñals e Felipe Arcos Pérez, ao passo que no pack a repatriação de Diego Magno pode fazer a diferença, atuando ao lado dos também experimentados Manuel Ardao e Santiago Civetta, que tiveram números defensivos muito sólidos em 2021. Na frente, Pujadas promete manter a forma poderosa dos uruguaios nos mauls e scrums.

Para o time brasileiro, a renovação é a tônica. As ausências de Moisés, Josh e Felipe Sancery ofereceram ares novos para a linha, que terá muito a provar e crescer. Daniel Sancery segue referência com a 15 e Maranhão é destaque com a 11, ao passo que o francês Bienvenu atrai as atenções para mostrar do que é capaz com a 13. A dupla de 9 e 10, Rauth e Zé, tem o desafio de se entrosar sob os olhares atentos do rugby brasileiro. Sem dúvida, o rendimento da terceira linha em 2021 foi destaque e nomes como Buda, Nego e Gelado figuraram no topo das estatísticas da liga. Já Bergo volta a ser capitão após um 2021 de recuperação. Talvez a maior dúvida hoje esteja sobre a primeira linha, totalmente mudada com relação ao ano passado. No papel, o Peñarol é favorito, mas para os Cobras o momento de recomeço de ciclo é sempre propício para superar expectativas;

🇧🇷Cobras: 15 🇧🇷Daniel Sancery, 14 🇧🇷Robert Tenorio, 13 🇫🇷Simon Bienvenu, 12 🇧🇷Joel Santos, 11 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 10 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 7 🇧🇷Devon Muller, 6 🇧🇷Arthur Bergo (c), 5 🇧🇷Gabriel Paganini, 4 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 🇧🇷Joel Ramirez, 2 🇧🇷Leonardo “Neymar” Silva, 1 🇧🇷Alexandre “Texugo” Alves;

Suplentes: 16 🇧🇷Endy Pinheiro, 17 🇧🇷Henrique Ferreira, 18 🇦🇷Mariano Filomeno, 19 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 20 🇧🇷Adrio de Melo, 21 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 22 🇧🇷Victor “Feijão” Silva, 23 🇧🇷Robson “Varejão” de Morais;

🇺🇾Peñarol: 15 🇺🇾Rodrigo Silva, 14 🇺🇾Federico Favaro, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Vilaseca (c), 11 🇺🇾Mateo Viñals, 10 🇺🇾Felipe Etcheverry, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Manuel Ardao, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Lucas Bianchi, 5 🇦🇷Nahuel Milán, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Ignacio Peculo, 2 🇺🇾Guillermo Pujadas, 1 🇺🇾Juan Echeverría;

Suplentes: 16 🇺🇾Emiliano Faccennini, 17 🇺🇾Mateo Perillo, 18 🇺🇾Matías Benítez, 19 🇺🇾Diego Magno, 20 🇺🇾Carlos Deus, 21 🇺🇾Juan Manuel Tafernaberry, 22 🇺🇾Bautista Basso, 23 🇺🇾Baltazar Amaya;

13/03 – 15h00 – 🇨🇴Cafeteros x Jaguares🇦🇷 – Star+

Árbitro: 🇨🇱Frank Méndez / Assistentes: 🇨🇱Raimundo Fuenzalida e 🇦🇷Martin Eusebio / TMO: 🇦🇷Gabriel Pinter;

2021: 🇨🇴Cafeteros 28 x 71 Jaguares🇦🇷 e 🇦🇷Jaguares 80 x 07 Cafeteros🇨🇴;

O que esperar? Muita expectativa paira sobre o atual campeão Jaguares, que conta com um elenco renovado mas, decerto, poderoso e amplo favorito. O pilar Mayco Vivas, de passagem pelos Pumas, o abertura medalhista olímpico Santiago Mare, fazendo a transição do sevens para o XV, e o centro capitão Juan Pablo Castro são óbvios destaques, mas não os únicos. Bogado e Gómez Vara fizeram ótimo 2021 pelo Olimpia e estão agora nos Jaguares, assim como Bernstein, ex Cobras, que já garantiu sua primeira titularidade na segunda linha.

Do lado colombiano, é fato que os Cafeteros não venceram ninguém em 2021, mas o time agora é mais argentino do que antes, agora com parceria oficial com a União Argentina de Rugby. O time é capitaneado pelo jovem fullback Franco Giudice, ex Cobras, e certamente faltará rodagem a boa parte do elenco para encarar os Jaguares – porém, há muita expectativa sobre o desempenho dos Cafeteros.

🇨🇴Cafeteros: 15 🇦🇷Franco Giudice (c), 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Leonardo Gea, 12 🇦🇷Manuel Alfaro, 11 🇨🇴Andrés Álvarez, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Marcos Amorisa, 8 Felipe Puertas, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷Joaquín Sánchez, 5 🇦🇷Eliseo Fourcade, 4 🇦🇷Gregorio Hernández, 3 🇦🇷Brian González, 2 🇦🇷Alvaro Llaver, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Boris Wenger, 17 🇨🇴Carlos Angulo, 18 🇦🇷Tomás Bertot, 19 🇦🇷Federico Lavanini, 20 🇨🇴Bryan Guzmán, 21 🇦🇷Juan Mernes, 22 🇦🇷Eliseo Morales, 23 🇦🇷Valentín Fernández;

🇦🇷Jaguares: 15 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 14 🇦🇷Ramiro D’Agostino, 13 🇦🇷Agustín Segura, 12 🇦🇷Juan Pablo Castro (c), 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Santiago Mare, 9 🇦🇷Rafael Iriarte, 8 🇦🇷Santiago Ruiz, 7 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 6 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 5 🇦🇷Manuel Bernstein, 4 🇦🇷Pedro Rubiolo, 3 🇦🇷Javier Coronel, 2 🇦🇷Andrea Panzarini, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷Martín Villar, 19 🇦🇷Lucio Anconetani, 20 🇦🇷Federico Albrisi, 21 🇦🇷Joaquín Pellandini, 22 🇦🇷Tomás Suárez Folch, 23 🇦🇷Iñaki Delguy;



13/03 – 18h00 – 🇨🇱Selknam x Olimpia🇵🇾 – Star+

Árbitro: 🇺🇾Francisco González / Assistentes: 🇧🇷Cauã Ricardo e 🇦🇷Nerea Livoni / TMO: 🇦🇷Tomás Bertazza;

2021: 🇨🇱Selknam 26 x 16 Olimpia🇵🇾 e 🇵🇾Olimpia 24 x 21 Selknam🇨🇱;

O que esperar? Um jogão. O Selknam tem como base o time chileno que venceu o Canadá nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e se prepara para os jogos decisivos contra os Estados Unidos. O Selknam é favorito contra o Olimpia e não conta com nenhum estrangeiro entre os titulares, mostrando o objetivo claro que a SLAR tem para a equipe. Olhos para os irmãos Garafulic, avassaladores nas pontas, e para a excelente dupla de 9 e 10, Torrealba e Fernández, que prometem muito. Já do lado do Olimpia os olhares estão sobre os argentinos que voltam a ser maioria no XV titular paraguaio. Há nomes fortes no time, sobretudo Muntaner na primeira linha, Gandini na asa e Diez no centro, que fizeram excelente 2021. Entre os paraguaios, Garcete (de origem argentina) na asa e Urbieta, o abertura, são destaques. O Olimpia buscará ganhar a batalha física e negar à ascendente linha chilena espaço para criarem. Se o Selknam tiver espaço, já provou antes do que é capaz;

🇨🇱Selknam: 15 🇨🇱Francisco Urroz, 14 🇨🇱Nicolás Garafulic, 13 🇨🇱Domingo Saavedra, 12 🇨🇱José Larenas, 11 🇨🇱Matías Garafulic, 10 🇨🇱Rodrigo Fernández, 9 🇨🇱Marcelo Torrealba, 8 🇨🇱Alfonso Escobar, 7 🇨🇱Tomás Orchard, 6 🇨🇱Raimundo Martínez, 5 🇨🇱Javier Eissmann, 4 🇨🇱Augusto Sarmiento, 3 🇨🇱Vittoria Lastra Masotti, 2 🇨🇱Tomás Dussaillant, 1 🇨🇱Javier Carrasco;

Suplentes: 16 🇨🇱Jorge Delgado, 17 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 18 🇨🇱Matías Dittus, 19 🇨🇱Santiago Pedrero, 20 🇨🇱Santiago Edwards, 21 🇨🇱Lukas Carvallo, 22 🇺🇾Juan Zuccarino, 23 🇨🇱Luca Strabucchi;

🇵🇾Olimpia: 15 🇦🇷Diego Walter, 14 🇦🇷Julián Quetglas, 13 🇦🇷Francisco Diez, 12 🇦🇷Estanislao Arrias, 11 🇵🇾Juan González, 10 🇵🇾Sebastián Urbieta, 9 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 8 🇦🇷Mariano Romanini, 7 🇦🇷Ignacio Gandini. 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete, 4 🇦🇷Lorenzo Colidio, 3 🇵🇾Luis Quinteros, 2 🇦🇷Mariano Muntaner, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇦🇷Conrado Iglesias, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18🇵🇾 Estefano Aranda, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇦🇷Álvaro Biscay, 21 🇦🇷Matías Sauze, 22 🇵🇾Ignacio González, 23 🇦🇷Nicolás Hogg;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 0 0 Peñarol Uruguai 0 0 Selknam Chile 0 0 Olimpia Paraguai 0 0 Cobras Brasil 0 0 Cafeteros Colômbia 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;