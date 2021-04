Tempo de leitura: 7 minutos

Sexta tem ação no Uruguai com a 7ª rodada da SLAR, a liga profissional sul-americana. Os Cobras, do Brasil, encararão o time da casa, o Peñarol, que venceu o time brasileiro no primeiro turno, no Chile, por 33 x 24. A partida foi uma das melhores até aqui dos Cobras, que buscam se reerguer da sequência de duas derrotas seguidas.



Para os Cobras, a vitória é crucial para seguirem colados no Olimpia na luta por uma vaga nas semifinais, ao passo que para o Peñarol uma vitória significará classificação matemática à próxima fase.

Os treinadores do time brasileiro, Emiliano Bergamaschi e Fernando Portugal, optaram por muitas mudanças no XV brasileiro, descansando alguns atletas que vinham jogando todas as partidas e promovendo alguns testes. Na linha, Josh terá um descanso, com Moisés assumindo a camisa 10. Para o primeiro centro, Gabriel Quirino debutará na liga, ao passo que Giudice ganha a camisa 15, para o descanso de Daniel Sancery. Felipe Sancery segue com a braçadeira de capitão e com a camisa 13, ao passo que Robert e Maranhão sãoos pontas. Douglas Rauth fará seu segundo jogo seguido com a camisa 9 titular, tendo desta vez Felipinho na reserva (deixando Laurent de fora dos 23).

No pack, ainda mais mudanças. Finalmente, Abud e Joel estrearão na SLAR como os pilares titulares, formando trio com Grippo de hooker (assim, Yan ganha uma pausa). Na segunda linha, Paganini fará dupla com Texugo, com Gelado começando no banco. O argentino Bernstein será testado com a camisa 7, em trio da terceira linha com Bergo e Nego. Buda é outro que está sendo poupado, começando como opção na reserva. As mudanças têm potencial de serem positivas para o time, criando novas possibilidades.

O time uruguaio segue sua rotina de rotação natural do elenco. Na linha, a equipe uruguaia manteve nomes centrais como Freitas e Favaro, mas promoveu as entradas de nomes ascendentes como Arcos Pérez e Amaya. O abertura argentino Martín Roger é destaque no grupo, sendo o artilheiro da SLAR no momento (82 pontos, sendo 18 penais e 14 conversões). Sua dupla com o scrum-half também argentino Nogués é capaz de controlar para os Carboneros. No pack, o oitavo argentino Roura, que vinha se destacando, foi poupado, com Chamyan ganhando a titular na asa. Civetta, experiente, será o camisa 8, enquanto Dosantos, que faz ótima temporada, é o outro asa. A primeira linha com Gattas (excelente nos mauls), Arbelo e Echeverría oferecerá ainda mais pressão do que a primeira linha uruguaia escalada no jogo anterior contra os Cobras.

Até aqui, o Peñarol não vem sendo uma máquina de tries, mas tem uma defesa sólida e sabe arrancar penais. O time tem o terceiro melhor ataque apenas, mas é dono da segunda melhor defesa. Os Cobras, por outro lado, têm o pior ataque e precisam ainda de muita evolução na capacidade de proporem o jogo. O desempenho de scrums e laterais dos Cobras também é o pior da liga até o momento, com o Peñarol tendo o segundo melhor scrum da SLAR. No lateral, no entanto, os Carboneros não se destacam com apenas 83% de aproveitamento. Os Cobras podem ter apenas 71% de aproveitamento no lateral, mas a obtenção de bola nessa formação poderá ser um caminho para o jogo brasileiro. A questão territorial será crucial, pois o Peñarol vem sendo capaz de dominar seus oponentes na maioria dos jogos no controle da posse de bola e no jogo dentro das 22 do adversário, sendo o segundo time com mais entradas nas 22 (79), contra os Cobras que são o terceiro time que mais invadiu as 22 adversárias (56 vezes).

Outro dado que o Peñarol não é tão superior aos Cobras é o de turnover, com os Cobras tendo o menor número até aqui, sim, com 22 (em um jogo a menos), mas o Peñarol obteve apenas 25. Além disso, a taxa de penais dos Cobras caiu muito, com o time sendo agora o 3º com mais penais cedidos (ponderando-se, no entanto, o jogo a menos, com 80, contra 74 cedidos pelo Peñarol.

Sexta tem mais dois jogos pela @SLAR, 🇨🇱Selknam vs Olimpia🇵🇾 e 🇨🇴Cafeteros vs Jaguares XV🇦🇷 (#WatchESPN #ESPNApp ao vivo 18h e 21h, respectivamente). Quem ganha? #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 15, 2021

Os outros dois duelos são bem distintos. Primeiro, Selknam, do Chile, e Olimpia, do Paraguai, se enfrentam em jogo de grande importância para os dois lados. Uma vitória chilena poderá significa classificação antecipada às semifinais, ao passo que para o Olimpia a derrota o manterá em disputa direta com os Cobras pelo quarto lugar. Para o time paraguaio, uma vitória conjugada com uma derrota brasileira colocará o Olimpia com um pé na próxima fase. No jogo passado, o Selknam venceu por 29 x 16, em partida de primeiro tempo parelho.

Já o outro duelo promete ser o mais desequilibrado, com o líder Jaguares XV, da Argentina, que tem 100% de aproveitamento até aqui, recebendo o lanterna Cafeteros, da Colômbia, que ainda não venceu ninguém. No primeiro turno, os Jaguares venceram por 71 x 28, numa partida que os colombianos tiveram seus bons momentos, fazendo 4 tries (ninguém até aqui cruzou o in-goal argentino tantas vezes).

*Horários de Brasília

16/04 – 15h00 – 🇺🇾Peñarol x Cobras🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾 – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Esteban Filipanics🇦🇷 / Assistentes: Adrián Bogado🇵🇾 e Matías Esteban🇺🇾 / TMO: Frank Méndez🇨🇱

Peñarol: 15 Baltazar Amaya🇺🇾, 14 Federico Favaro🇺🇾, 13 Felipe Arcos Pérez🇺🇾, 12 Nicolás Freitas🇺🇾 (c), 11 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Santiago Civetta🇺🇾, 7 Eric Dosantos🇺🇾, 6 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Lucas Bianchi🇺🇾, 20 Manuel Ardao🇺🇾, 21 Carlos Manuel Deus de Amorim🇺🇾, 22 Andrés Vilaseca🇺🇾, 23 Santiago Álvarez🇺🇾;

Cobras: 15 Franco Giudice🇦🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Moisés Duque🇧🇷, 9 Douglas Rauth🇧🇷, 8 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 7 Manuel Bernstein🇦🇷, 6 Arthur Bergo🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷, 3 Joel Ramirez🇧🇷, 2 Santiago Grippo🇦🇷, 1 Lucas Abud🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Caique Silva🇧🇷, 18 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 19 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 20 André “Buda” Arruda🇧🇷, 21 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 22 Lucas Spago🇧🇷, 23 Marcos De Sanctis🇦🇷;

16/04 – 18h00 – 🇵🇾Olimpia x Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Tomás Bertazza🇦🇷 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Matías Esteban🇺🇾 / TMO: Alejandro Londres🇺🇾

16/04 – 21h00 – 🇦🇷Jaguares XV x Cafeteros🇨🇴, em Montevidéu🇺🇾 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Cauã Ricardo🇧🇷 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Londres🇺🇾

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 22 6 5 0 1 2 0 190 116 74 Selknam Chile 20 6 4 0 2 3 1 202 140 62 Olimpia Paraguai 10 6 2 0 4 2 0 133 215 -82 Cobras Brasil 5 6 1 0 5 1 0 84 239 -155 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;