A SLAR – a liga profissional sul-americana – chega nessa sexta à quinta rodada, a última a ser disputada em solo paraguaio, fechando o primeiro turno da competição.

Na Ciudad del Este, com transmissão da ESPN3 e do Star+, os Cobras brasileiros encaram os Jaguares argentinos, que estão feridos após duas derrotas seguidas. O time argentino caiu para a quarta posição e jogará pela reação, ao passo que os Cobras ainda não venceram e precisam de um bom jogo contra o adversário que no início da competição era tido como o favorito ao título.

#RugbyNaESPN sexta com a 5ª rodada da SLAR, a liga profissional sul-americana! 08/04 – 17h00 – 🇨🇱Selknam vs Peñarol🇺🇾 – Star+ 08/04 – 19h30 – 🇦🇷Jaguares vs Cobras🇧🇷 – ESPN3 e Star+ 08/04 – 22h10 – 🇵🇾Olimpia vs Cafeteros🇨🇴 – Star+@StarPlusBR @ESPNBrasil pic.twitter.com/y3joyDkTyH — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 6, 2022

A rodada ainda terá o clássico entre os chilenos do Selknam e os uruguaios do Peñarol, ao passo que o time da casa, o Olimpia, duelará com os Cafeteros, da Colômbia.

Após a rodada, a SLAR terá uma pausa de 15 dias.

Números que importam na SLAR: Laterais

🇦🇷Jaguares 66%, 🇧🇷Cobras 73% Scrums

🇦🇷Jaguares 89%, 🇧🇷Cobras 82% Tackle

🇦🇷Jaguares 86%, 🇧🇷Cobras 74% Penais cometidos

🇦🇷Jaguares 58, 🇧🇷Cobras 65#RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 7, 2022

08/04 – 17h00 – 🇨🇱Selknam x Peñarol🇺🇾, na Ciudad del Este🇵🇾 – Star+

Árbitro: 🇦🇷Tomás Bertazza / Assistentes: 🇺🇾Francisco González e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero

2021: 🇺🇾Peñarol 26 x 22 Selknam🇨🇱, 🇨🇱Selknam 27 x 17 Peñarol🇺🇾, 🇺🇾Peñarol 17 x 14 Selknam🇨🇱 (Semifinal);

O que esperar? Selknam e Peñarol duelam pela liderança da SLAR e têm abordagens bem distintas para a partida. O Selknam optou por rodar todo o elenco, poupar algunas dos principais titulares e, por isso, não é favorito. A responsabilidade da vitória recai sobre o Peñarol, que tem boa parte de seu XV que vem sendo considerado titular.

🇨🇱Selknam: 15 🇨🇱Francisco Urroz, 14 🇨🇱Cristóbal Game, 13 🇨🇱Clemente Armstrong, 12 🇨🇱Lucas Fertonani, 11 🇨🇱Baltazar Silva, 10 🇨🇱Tomás Alvarado, 9 🇨🇱Benjamín Videla, 8 🇨🇱Ernesto Tchimino, 7 🇨🇱Ignacio Silva (c), 6 🇨🇱Santiago Edwards, 5 🇦🇷Franco Molina, 4 🇨🇱Santiago Pedrero, 3 🇨🇱Vittorio Lastra Masotti, 2 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 1 🇨🇱Sebastian Otero;

Suplentes: 16 🇨🇱Jorge Delgado, 17 🇨🇱Salvador Lues, 18 🇨🇱Esteban Inostroza, 19 🇨🇱Vicente Fernández, 20 🇨🇱Joaquín Milesi, 21 🇨🇱Lukas Carvallo, 22 🇨🇱Luca Strabucchi, 23 🇨🇱Gaspar Moltedo;

🇺🇾Peñarol: 15 🇺🇾José Iruleguy, 14 🇺🇾Federico Favaro, 13 🇺🇾Felipe Arcos Pérez, 12 🇺🇾Andrés Villaseca (c), 11 🇺🇾Mateo Viñals, 10 🇺🇾Felipe Etcheverry, 9 🇺🇾Tomás Inciarte, 8 🇺🇾Manuel Ardao, 7 🇺🇾Santiago Civetta, 6 🇺🇾Lucas Bianchi, 5 🇦🇷Nahuel Milán, 4 🇺🇾Eric Dosantos, 3 🇺🇾Juan Echeverría, 2 🇺🇾Guillermo Pujadas, 1 🇺🇾Matías Benítez;

Suplentes: 16 🇺🇾Emiliano Faccennini, 17 🇺🇾Mateo Perillo, 18 🇺🇾Mathis Franco, 19 🇺🇾Tomás Etcheverry, 21 🇺🇾Carlos Deus, 21 🇺🇾Santiago Álvarez, 22 🇦🇷Nicolás Roger, 23 🇺🇾Rodrigo Silva;



08/04 – 19h30 – 🇦🇷Jaguares x Cobras🇧🇷, na Ciudad del Este🇵🇾 – ESPN3 e Star+

Árbitro: 🇨🇱Frank Méndez / Assistentes: 🇺🇾Francisco González e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇺🇾Alejandro Longres;

2021: 🇦🇷Jaguares 12 x 62 Cobras🇧🇷;

O que esperar? Os Cobras rodaram o elenco para o quinto duelo. Na linha, Robert retornou à ponta e Rauth à camisa 9, ao passo que Joel recuperou a posição de primeiro centro. Por sua vez, Santamarina assegurou a camisa 10, com Zé de 15. Entre os avançados, Matheus Cláudio é o oitavo, com Buda voltando a ser poupado. Gelado voltará a ser terceira linha, com Devon indo para o banco, enquanto Brendon e Filomeno são os pilares da vez.

Os Jaguares, logicamente, são amplos favoritos e apostaram em algumas trocas interessantes no XV titular, como o craque do sevens Santiago Mare passando de abertura para primeiro centro, o que deve tornar o time argentino mais perigoso na criação, em dueto com Prisciantelli. Entre os avançados, Bernstein, ex Cobras, está escalado como titular na segunda linha. A terceira linha tem Chiavassa como novidade com a 7, mas ainda assim trata-se de um elenco forte com a base que já vinha jogando.

Os tackles e laterais dos Cobras estão com números perigosamente baixos e precisam urgentemente melhorar, no entanto os argentinos estão incrivelmente mal nos laterais, com 66%, abaixo dos Cobras. Como também é esperado, os Cobras são o time mais indisciplinado da liga, ainda que os últimos jogos tenham apresentado alguma melhora com relação ao início da campanha em termos de penais cometidos. Contra os Jaguares, a indisciplina dos Cobras não será perdoada e o jogo exigirá evolução nesse aspecto. Para amenizar a situação, um dos piores números dos argentinos é também o elevado número de penais cedidos.

🇧🇷Cobras: 15 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 14 🇧🇷Robert Tenório, 13 🇫🇷Simon Bienvenu,12 🇧🇷Joel Santos, 11 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 10 🇦🇷Bautista Santamarina, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 7 🇧🇷Arthur Bergo, 6 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 5 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 4 🇧🇷Gabriel Paganini, 3 🇦🇷Mariano Filomeno, 2🇧🇷Endy Pinheiro, 1 🇧🇷Brendon Pinheiro;

Suplentes: 16 🇧🇷David “Bob” Páscoa, 17 🇧🇷Henrique Ferreira, 18 🇧🇷Joel Ramirez, 19 🇧🇷Kauã Guimarães, 20 🇧🇷Devon Muller, 21 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 22 🇧🇷Victor “Feijão” Silva, 23 🇧🇷Gabriel Zurka;

🇦🇷Jaguares: 15 🇦🇷Ignacio Mendy, 14 🇦🇷Iñaki Delguy, 13 🇦🇷Tomás Cubilla (c), 12 🇦🇷Santiago Mare, 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 9 🇦🇷Joaquín Pellandini, 8 🇦🇷Juan Bautista Pedemonte, 7 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 6 🇦🇷Santiago Ruiz, 5 🇦🇷Rodrigo Fernández Criado, 4 🇦🇷Manuel Bernstein, 3 🇦🇷Lautaro Caro, 2 🇦🇷Ignacio Ruiz, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷 Martin Villar, 19 🇦🇷Pedro Rubiolo, 20 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 21 🇦🇷Rafael Iriarte, 22 🇦🇷Tomás Suárez Folch, 23 🇦🇷Nicolás Dib Fernández;

08/04 – 22h10 – 🇵🇾Olimpia x Cafeteros🇨🇴, na Ciudad del Este🇵🇾 – Star+

Árbitro: 🇦🇷Damian Schneider / Assistentes: 🇧🇷Cauã Ricardo e 🇨🇱Raimundo Fuenzalida / TMO: 🇦🇷Nehuen Jauri Rivero

2021: 🇵🇾Olimpia 39 x 32 Cafeteros🇨🇴, 🇨🇴Cafeteros 33 x 51 Olimpia🇵🇾;

O que esperar? Olimpia e Cafeteros mantiveram a base de seus times titulares da rodada passada e irão a campo recheados de argentinos, com 5 paraguaios no XV do Olimpia e 3 colombianos no XV do Cafeteros. O Olimpia tem o favoritismo e a vantagem de jogar em casa e vem embalado por triunfo sobre o Peñarol, ao passo que os Cafeteros lamentaram derrota no aperto diante do Selknam. A derrota colombiana, no entanto, serviu para reforçar o otimismo da equipe amarela, pela clara evolução. Uma vitória dos Cafeteros os colocariam de vez na luta pelas semifinais, o que faz o duelo prometer grande emoção;

🇵🇾Olimpia: 15 🇦🇷Julián Quetglas, 14 🇦🇷Matías Sauze, 13 🇦🇷Francisco Diez, 12 🇦🇷Estanislao Arrías, 11 🇵🇾Juan González, 10 🇵🇾Sebastián Urbieta, 9 🇦🇷Ignacio Inchauspe, 8 🇦🇷Mariano Romanini, 7 🇦🇷Ignacio Gandini (c), 6 🇦🇷Federico Simondi, 5 🇵🇾Mariano Garcete Ellí, 4 🇦🇷Álvaro Biscay, 3 🇵🇾Luís Quinteros, 2 🇦🇷Mariano Muntaner, 1 🇵🇾Daniel Cabral;

Suplentes: 16 🇦🇷Conrado Iglesias, 17 🇦🇷Ezequiel Reyes, 18 🇦🇷Estefano Aranda, 19 🇦🇷Agustín Toth, 20 🇵🇾Ariel Nuñez, 21 🇦🇷Facundo Villalba, 22 🇦🇷Gianfranco Parodi, 23 🇦🇷Nicolás Hogg;

🇨🇴Cafeteros: 15 🇦🇷Franco Giudice (c), 14 🇨🇴Alain Altahona, 13 🇦🇷Valentín Fernández, 12 🇦🇷Manuel Alfaro, 11 🇨🇴Andrés Álvarez, 10 🇦🇷Julián Hernández, 9 🇦🇷Eliseo Morales, 8 🇦🇷Felipe Puertas, 7 🇨🇴Diver Ceballos, 6 🇦🇷José Ignacio Gálvez, 5 🇦🇷Federico Lavanini, 4 🇦🇷Gregorio Hernández, 3 🇦🇷Tomás Bertot, 2 🇦🇷Alvaro Llaver, 1 🇦🇷Javier Corvalán;

Suplentes: 16 🇦🇷Boris Wenger, 17 🇨🇴Diego Posada, 18 🇦🇷Brian González, 19 🇦🇷Eliseo Fourcade, 20 🇦🇷Joaquin Sánchez, 21 🇨🇴Bryan Guzmán, 22 🇦🇷Marcos Amorisa, 23 🇨🇴Juan Agudelo;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 14 4 3 0 1 1 1 103 45 58 Selknam Chile 14 4 3 0 1 1 1 116 71 45 Olimpia Paraguai 13 4 3 0 1 1 0 101 99 2 Jaguares XV Argentina 11 4 2 0 2 2 1 132 81 51 Cafeteros Colômbia 6 4 1 0 3 0 2 64 114 -50 Cobras Brasil 1 4 0 0 4 0 1 54 130 -76

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;