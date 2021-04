Tempo de leitura: 8 minutos

Domingo é dia da SLAR (a liga profissional sul-americana) retornar como início do returno da competição. Agora, todos os times já estão em Montevidéu, com o Uruguai recebendo todos os jogos restantes da liga.

Para os Cobras, o adversário será, finalmente, os Jaguares XV, única equipe que o time brasileiro ainda não enfrentou (tendo perdido por W. O. aquele que seria o primeiro jogo, por conta de surto de COVID-19 no elenco). O jogo será exibido na ESPN.

Como terminará o duelo entre 🇧🇷@cobrasbrasilxv e Jaguares XV🇦🇷 nesse domingo (21h #RugbyNaESPN)? Somente o Peñarol perdeu por menos de 40 pontos. — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 10, 2021

O time brasileiro teve alterações após a pesada derrota de 66 x 10 para o Selknam. Na primeira linha, Luna deu lugar a Blade, ao passo que Gelado retornou à segunda linha para deixar Paganini no banco e abrir espaço na terceira linha para Bergo. Já Adrio foi nomeado para a camisa 7 no lugar de Nego. Na linha, Felipinho será o scrum-half titular, com Laurent ficando de fora dos 23, ao passo que Daniel Sancery voltou à camisa 15, deixando Giudice no banco e abrindo espaço para Robert voltar à ponta, com Moisés recuperando titularidade com a camisa 12. A vitória parece um sonho distante para o time brasileiro, mas o que estará em jogo será muito mais a atitude e a qualidade das ações apresentadas na partida. Se os Cobras mostrarem força mental ao longo do jogo e ações positivas, seguinte um plano de jogo consistente, uma derrota, mesmo que pesada, será um “detalhe”. O que importa é jogar bem.

- Continua depois da publicidade -

Os Jaguares XV perderam por 3 semanas o excelente terceira linha Francisco Gorrissen, suspenso por três semanas por cartão vermelho no jogo com o Peñarol. Ainda assim, o time do técnico Ignacio Fernández Lobbe venceu todos os jogos marcando mais de 40 pontos sempre. Foram duas vitórias com mais de 70 pontos marcados pelo time argentino, que é forte em todas as posições e joga hoje em outro nível comparado com o restante dos times. O XV argentino ainda não foi revelado.

Peñarol e Selknam favoritos

Nos outros duelos, Peñarol e Selknam são favoritos diante de Olimpia e Cafeteros, respectivamente, mas os jogos podem ser equilibrados. O Olimpia evoluiu muito desde sua derrota por 40 x 11 diante do time uruguaio e terá a estreia de Marcelo Matiauda, ex Curitiba. O Penãrol segue rodando seu elenco e, desta vez, optou por um pack mais titular, ciente da força do Olimpia no contato. O time paraguaio é o segundo com mais turnovers obtidos na liga até aqui e o Peñarol sabe dos riscos da partida.

Já os Cafeteros apostaram em mais colombianos assumindo titularidade desta vez contra o Selknam, com destaque para os gigantes Ceballo e Giraldo, que colocarão muita pressão sobre o time chileno. O Selknam vem embalado, é dono do segundo melhor ataque da competição (atrás apenas dos Jaguares) e manteve a base de seu XV principal, ciente de que precisa evoluir ainda em aspectos chaves, como a disciplina, por ser no momento o time com mais penais cometidos até aqui na SLAR.

*Horários de Brasília

15h00 – 🇺🇾Peñarol x Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Tomás Bertazza🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾;

Peñarol: 15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Mateo Viñals🇺🇾, 13 Nicolás Freitas🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Rodrigo Silva🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Tomás Inciarte🇺🇾, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milan🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Ezequiel Ramos🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Carlos Manuel Deus de Amorim🇺🇾, 21 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 22 Santiago Álvarez🇺🇾, 23 Juan Manuel Alonso🇺🇾;

Olimpia: 15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Franco Bullentini🇦🇷, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Sebastián Urbieta🇵🇾, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Marcos Riquelme🇵🇾, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Daniel Cabral🇵🇾;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Martín Sitjar🇵🇾, 18 Luis Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Máximo Ledesma🇦🇷, 23 Marcelo Matiauda🇵🇾;

18h00 – 🇨🇴Cafeteros x Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Esteban Filipanics🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Javier García🇦🇷, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷, 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 Danny Giraldo🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Diego Posada🇨🇴, 2 Agustín Acosta🇦🇷, 1 Javier Corvalán🇦🇷;

Suplentes: 16 Jorge Álvarez🇨🇴, 17 Yani Perez🇨🇴, 18 Brayhan Diaz🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastián Zapata🇨🇴, 21 Julían Navarro🇨🇴, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 24 Jhojan Ortíz🇨🇴;

Selknam: 15 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 14 Franco Velarde🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱 (c), 11 Julio Blanc🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Santiago Portillo🇦🇷, 7 Alfonso Escobar🇨🇱, 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Santiago Pedrero🇨🇱, 4 Clemente Saavedra🇨🇱, 3 Matías Dittus🇨🇱, Tomás Dussaillant🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Esteban Inostroza🇨🇱, 19 Tomas Orchard🇨🇱, 20 Bautista Stávile🇦🇷, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 José Larenas🇨🇱, 23 Lucca Avelli🇨🇱;

21h00 – 🇦🇷Jaguares XV x Cobras🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Frank Méndez🇨🇱 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Francisco Pesce🇺🇾;

Jaguares XV: 15

Cobras: 15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Adrio de Melo🇧🇷, 6 Arthur Bergo🇧🇷, 5 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Santiago Grippo🇦🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Alejandro Luna🇦🇷, 19 Gabriel Paganini🇧🇷, 20 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 21 Douglas Rauth🇧🇷, 22 Lucas Spago🇧🇷, 23 Franco Giudice🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 25 5 5 0 0 5 0 279 66 213 Peñarol Uruguai 18 5 4 0 1 2 0 161 106 55 Selknam Chile 15 5 3 0 2 2 1 160 129 31 Olimpia Paraguai 10 5 2 0 3 2 0 123 186 -63 Cobras Brasil 5 5 1 0 4 1 0 72 177 -105 Cafeteros Colômbia 3 4 0 0 5 2 1 89 220 -131

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;