Tempo de leitura: 8 minutos

Domingo de 5ª rodada da SLAR, a liga sul-americana profissional. Com ESPN2 ao vivo, a Páscoa será animada por Cobras, do Brasil, contra Selknam, do Chile, que é talvez o jogo mais aguardado para os brasileiros, por ser o reencontro com time chileno. No Sul-Americano de 2020, o Chile venceu o Brasil por 26 x 13. Com isso, a partida pela SLAR é um reencontro com os chilenos, com o peso para o time brasileiro provar que não está hoje abaixo do histórico rival.

Enquanto os Cobras irão ao duelo embalados por vitória sobre os Cafateros, o Selknam chega ferido após ser derrotado pelo Peñarol. A vitória poderá devolver os Cobras ao G4, dependendo da combinação de resultados.

Os Cobras terão novidades para o duelo. O segunda linha Manuel Bernstein retornou, após se recuperar de concussão, e vestirá a camisa 4, com Gelado voltando à terceira linha para formar um trio ideal com Nego e Buda. Paganini segue na segunda linha, enquanto a primeira linha está inalterada, com Caique, Yan e Luna (com o hooker argentino Grippo na reserva, podendo debutar). Luna, o argentino da camisa 3, se provou importante e os Cobras tiveram até aqui o terceiro melhor desempenho em scrums na liga, com 81%, acima do Selknam, que tem 72% apenas. O time chileno, no entanto, falou alto contra os Tupis no Sul-Americano a partir dos mauls, que seguem o “calcanhar de Aquiles” dos Cobras defensivamente. Os Cobras ainda são o time com mais penais cedidos na liga, mesmo com um jogo disputado a menos, o que significa que certamente os chilenos poderão se valer de penais para a lateral como arma fatal. O jogo será o momento da defesa brasileira provar evolução, contra um time que a forçará mais do que os Cafeteros. Nas rodadas anteriores, o número de turnovers obtidos pelo time brasileiro foi alto e precisará ser mantido para o jogo desafiador contra o Selknam.

- Continua depois da publicidade -

Na linha, Maranhão retorna à ponta, enquanto Robert é a grande novidade sendo testado como primeiro centro de impacto, oferecendo características distintas de Moisés, que foi ao banco. Daniel Sancery estará novamente na ponta, com o argentino Giudice ganhando a titularidade como fullback, tentando provado grande qualidade no jogo de chutes. Felipe Sancery segue como capitão e segundo centro, tendo sido destaque do jogo passado, ao passo que a dupla de scrum-half e abertura voltará a ser Laurent e Josh. Os Cobras ainda precisão provar maior qualidade com a bola em mãos, mas os números são positivos, com o segundo lugar na liga até aqui em clean breaks e em entradas nas 22 do oponente.

O Selknam irá para o duelo com sua dupla de 9 e 10 argentinos, Baronio e Albornoz. A linha chilena vem despontando até aqui e está completa, com direito a Matías Garaulic, artilheiro de tries da SLAR até o momento, com 5 em 4 jogos. O pack do Selknam, no entanto, mostrou qualidade, e é o mesmo do Sul-Americano.

Contra a lanterna

A rodada da SLAR será aberta com Olimpia versus Cafeteros, equipe paraguaia contra equipe colombiana, com ambas recheadas de argentinos. Os Cafeteros, do técnico Rodolfo Ambrosio, ainda não venceram na liga e precisarão propor muito mais o jogo do que fizeram contra os Cobras para passarem por uma forte e física defesa como a do Olimpia. Espera-se que o Olimpia faça um fortíssimo primeiro tempo, como vem fazendo até aqui nas outras partidas.

Pela liderança

O último jogo oporá os dois times invictos até o momento, Jaguares XV e Peñarol, Argentina contra Uruguai. Os Jaguares XV são amplos favoritos e estão literalmente com 100% de aproveitamento, por terem somado 4 vitórias bonificadas em 4 jogos. O Peñarol terá sua grande prova de fogo nesse domingo.

Quem vencerá amanhã os outros dois jogos da #SLAR @SLARugby? 🇵🇾Olimpia vs Cafeteros🇨🇴 e 🇦🇷Jaguares XV vs Peñarol🇺🇾? #RugbyNaESPN — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 3, 2021



*Horários de Brasília

04/04 – 12h20 – 🇵🇾Olimpia x Cafeteros🇨🇴, em Santiago🇨🇱 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Cauã Ricardo🇧🇷 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Rodrigo Puelma🇨🇱 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Olimpia: 15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Francisco Diez🇦🇷, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Renato Cardona🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Joaquín Pellandini🇦🇷, 8 Marcos Riquelme🇵🇾, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Daniel Cabral🇵🇾, 18 Martín Sitjar🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 22 Franco Bullentini🇦🇷, 23 Diego Argaña🇵🇾;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Javier García🇦🇷, 12 Cristian Rodallegas🇨🇴, 11 Julián Velandia🇨🇴, 10 Nicolás Roger🇦🇷, 9 Gonzalo García🇦🇷 (c), 8 Gerson Ortíz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Diver Ceballos🇨🇴, 5 Danny Giraldo🇨🇴, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Brayhan Pérez🇨🇴, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Juan David Herrera🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastián Zapata🇨🇴, 21 Oscar Forero🇨🇴, 22 Andrés Álvarez🇨🇴, 23 Jhojan Ortíz🇨🇴;

04/04 – 17h30 – 🇨🇱Selknam x Cobras🇧🇷, em Santiago🇨🇱 – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Esteban Filipanics🇦🇷 / Assistentes: Tomás Bertazza🇦🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Selknam: 15 Rodrigo Fernández🇨🇱, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 Santiago Videla🇨🇱, 11 Franco Velarde🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Nicolás Garafulic🇨🇱, 7 Ignacio Silva🇨🇱 (c), 6 Martín Sigren🇨🇱, 5 Clemente Saavedra🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇨🇱, 3 Matías Dittus🇨🇱, 2 Tomás Dussaillant🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Esteban Inostroza🇨🇱, 19 Santiago Pedrero🇨🇱, 20 Bautista Stavile🇦🇷, Lukas Carvallo🇨🇱, 22 Lucca Avelli🇨🇱, 23 Alfonso Escobar🇨🇱;

Cobras: 15 Franco Giudice🇦🇷, 14 Daniel Sancery🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷, 12 Robert Tenório🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 6 Matheus “Nego” Cláudio, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Santiago Grippo🇦🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 19 Adrio Luiz De Melo🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Douglas Rauth🇧🇷, 22 Moisés Duque🇧🇷, 23 Marcos De Sanctis🇦🇷;

04/04 – 20h00 – 🇺🇾Peñarol x Jaguares🇦🇷, em Santiago🇨🇱 – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Felipe Balbontín🇨🇱 / Assistentes: Tomás Bertazza🇦🇷 e Raimundo Fuenzalida🇨🇱 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Peñarol: em breve

Jaguares XV: 15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastian Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Martín Elías🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷, 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martin González Samso🇦🇷, 6 Francisco Gorrissen🇦🇷, 5 Rodrigo Fernández🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Bautista Bernasconi🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Martín Vaca🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Joel Sclav🇦🇷i, 19 Franco Molina🇦🇷, 20 Lautaro Bavaro🇦🇷, 21 Tomás Albornoz🇦🇷, 22 Tomás Cubilla🇦🇷, 23 Tomas Bernasconi🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 20 4 4 0 0 4 0 233 49 184 Peñarol Uruguai 18 4 4 0 0 2 0 144 60 84 Selknam Chile 10 4 2 0 2 1 1 94 119 -25 Olimpia Paraguai 5 4 1 0 3 1 0 84 154 -70 Cobras Brasil 5 4 1 0 3 1 0 62 111 -49 Cafeteros Colômbia 1 4 0 0 4 1 0 57 181 -124

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;