Terça-feira, dia 30, é dia de SLAR! São três jogos no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, começando com Cobras, do Brasil, contra Cafeteros, da Colômbia, ao vivo na ESPN.



Cobras escalados para buscarem primeira vitória

Cobras e Cafeteros foram derrotados em seus compromissos até aqui na SLAR e vão a campo nesse fim de semana em busca de conquistarem a histórica primeira vitória na nova liga.

Bergamaschi e Portugal apostaram em 4 trocas no XV titular com relação à última derrota para o Olimpia por 44 x 08. Alejandro Luna, recuperado de lesão, retoma a camisa 3 no lugar de González, sendo a única novidade entre os avançados. Blade e Leonel são os retornos para o banco de reservas, com Jardel ficando de fora. Na linha, Laurent retoma a camisa 9, deixando Felipinho no banco, ao passo que Daniel Sancery foi deslocado de fullback para a camisa 11, com Maranhão sendo poupado. Para a camisa 15, a novidade é a estreia de “Zé” Tranquez na liga. Já Robert deixou a camisa 14 para o argentino Marcos De Sanctis, que estreou a partir do banco no jogo passado.

Já o Cafeteros, do técnico argentino Rodolfo Ambrosio (ex Tupis), também mexeu no XV titular após 3 derrotas seguidas. O treinador conhece bem o elenco brasileiro e apostou em 7 argentinos e 8 colombianos no XV titular. O scrum-half Gonzalo Garcia segue como o principal nome argentino, mas fará dupla com o abertura colombiano Álvarez (pela ausência do argentino Nicolás Roger). A terceira linha e a segunda linha são inteiramente argentina, com Panceyra Garrido, ex Pumas Sevens, escalado como asa. A formação levará um grande desafio para os Cobras no breakdown e no lateral, sobretudo após um fraco desempenho diante do Olimpia. Diver Ceballos, segunda linha colombiano destacado, foi suspenso e é ausência. A primeira dos Cafeteros, no entanto, é toda colombiana. Já atrás, olhos para o fullback argentino Facundo Ferrario, ex Ceibos.

O jogo não é nada fácil para os Cobras, sobretudo após o último baque, mas o oponente é, hoje, considero o mais fraco da competição, vindo de derrota de 45 x 03 para o Peñarol.

Peñarol e Selknam fazem “clássico”, enquanto Jaguares são favoritos contra Olimpia

Peñarol, do Uruguai, e Selknam, do Chile, duelam no jogo mais interessante entre times do atual G4. O Peñarol está invicto, mas em 2020 perdeu justamente para o Selknam na abertura da competição que acabou cancelada. A Seleção Chilena ainda venceu o Uruguai no último Sul-Americano, o que apimenta ainda mais o duelo.

Para o último jogo do dia, os Jaguares são amplos favoritos diante do Olimpia. O XVs desses dois jogos ainda não foram revelados.

*Horários de Brasília

13h00 – 🇧🇷Cobras x Cafeteros🇨🇴, em Santiago🇨🇱 – ESPN AO VIVO

Árbitro: Frank Méndez🇨🇱 / Assistentes: Adrian Bogado🇵🇾 e Raimundo Fuenzalida🇨🇱 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Cobras: 15 Lucas “Zé” Tranquez🇧🇷, 14 Marcos De Sanctis🇦🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (C), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel Sancery🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Adrio de Melo🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 19 Alexandre “Texugo” Alves🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 22 Lucas Spago🇧🇷, 23 Franco Giudice🇦🇷;

Cafeteros: 15 Facundo Ferrario🇦🇷, 14 Jhon Arley Urrutia🇨🇴, 13 Tomás Garcia🇦🇷, 12 Jhojan Ortiz🇨🇴, 11 Alejandro Navarro🇨🇴, 10 Andrés Álvarez🇨🇴, 9 Gonzalo Garcia🇦🇷, 8 Gerson Ortiz🇨🇴, 7 Felipe Puertas🇦🇷, 6 Aníbal Panceyra Garrido🇦🇷, 5 Ramiro Tallone Naddaf🇦🇷, 4 Lautaro Simes🇦🇷, 3 Brayhan Pérez Diaz🇨🇴, 2 Jorge Álvarez🇨🇴, 1 Yani Pérez🇨🇴;

Suplentes: 16 Agustín Acosta🇦🇷, 17 Javier Corvalán🇦🇷, 18 Diego Posada🇨🇴, 19 John Álvarez🇨🇴, 20 Sebastían Zapata🇨🇴, 21 Oscar Ferrero🇨🇴, 22 Cristian Rodallegas🇨🇴, 23 Julián Velandia🇨🇴;

16h30 – 🇺🇾Peñarol x Selknam🇨🇱, em Santiago🇨🇱 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Tomás Bertazza🇦🇷 / Assistentes: Esteban Filipanics🇦🇷 e Cauã Ricardo🇧🇷 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Peñarol: a confirmar

Selknam: a confirmar

20h00 – 🇦🇷Jaguares XV x Olimpia🇵🇾, em Santiago🇨🇱 – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Felipe Balbontín🇨🇱 / Assistentes: Esteban Filipanics🇦🇷 e Rodrigo Puelma🇨🇱 / TMO: Ignacio Calle🇨🇱

Jaguares XV: a confirmar

Olimpia: a confirmar

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 15 3 3 0 0 3 0 156 36 120 Peñarol Uruguai 14 3 3 0 0 2 0 118 38 80 Selknam Chile 9 3 2 0 1 1 0 72 93 -21 Olimpia Paraguai 5 3 1 0 2 1 0 71 77 -6 Cobras Brasil 1 3 0 0 3 1 0 32 97 -65 Cafeteros Colômbia 1 3 0 0 3 1 0 43 151 -108

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;