A SLAR (Superliga Americana de Rugby), a liga profissional da América do Sul, teve hoje revelada a tabela de jogos da edição 2021, que começará no próximo dia 16 de março. Seis times de seis países integram a competição: Cobras (Brasil), Jaguares XV (Argentina), Peñarol (Uruguai), Selknam (Chile), Olimpia (Paraguai) e Cafeteros (Colômbia).

Na sua opinião, como será a campanha dos @cobrasbrasilxv na @SLARugby , a liga profissional sul-americana? São 6 participantes: 🇧🇷Cobras, 🇦🇷Jaguares XV, 🇺🇾Peñarol, 🇵🇾Olimpia, 🇨🇱Selknam e 🇨🇴Cafeteros.#rugbynaespn #fanaticosporrugby #culturaderugby — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 8, 2021



Os Cobras do Brasil estrearão no dia 16 contra os Jaguares XV, da Argentina, em Santiago. Os jogos terão transmissões da ESPN e todas as partidas serão em bolhas sanitária no Chile e Uruguai, por conta da pandemia.

As duas primeiras rodadas serão em La Pintana, subúrbio de Santiago, e as rodadas 3, 4 e 5 serão em Valparaíso, também no Chile. Já todo o returno (rodadas 6 a 10) será e Montevidéu. Após 10 rodadas, os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, que também serão no Uruguai, assim como a final, marcada para o dia 15 de maio. Com isso, os Cobras não jogarão em casa neste ano.

Esta será a primeira edição da liga, que chegou a ter pontapé inicial em 2020, antes de ser cancelada por conta da pandemia. No ano passado, o Brasil era representado pelo Corinthians, que fez um amistoso contra o Peñarol, mas não teve nenhum jogo válido pela competição.

Após a SLAR, será a vez das seleções irem a campo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 a partir de junho.

Clique aqui para conferir o elenco dos Cobras.

Clique aqui para conferir o elenco dos Jaguares.

Abaixo a tabela completa da SLAR 2021.

Data Hora (BR) Time 1 vs Time Local Fase Terça, 16/03/2021 13:00 PEÑAROL X OLIMPIA Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Terça, 16/03/2021 16:30 SELKNAM X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Terça, 16/03/2021 20:00 JAGUARES XV X COBRAS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 13:00 COBRAS X PEÑAROL Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 16:30 OLIMPIA X SELKNAM Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Domingo, 21/03/2021 20:00 JAGUARES XV X CAFETEROS Estádio La Pintana, Santiago (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 13:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 16:30 COBRAS X OLIMPIA Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Quinta, 25/03/2021 20:00 SELKNAM X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 13:00 COBRAS X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 16:30 OLIMPIA X JAGUARES XV Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Terça, 30/03/2021 20:00 PEÑAROL X SELKNAM Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 14:00 OLIMPIA X CAFETEROS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 17:30 SELKNAM X COBRAS Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 04/04/2021 21:00 JAGUARES XV X PEÑAROL Estadio Elías Figueroa, Valparaíso (Chile) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 15:00 OLIMPIA X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 18:00 CAFETEROS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Domingo, 11/04/2021 21:00 COBRAS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 15:00 PEÑAROL X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 18:00 SELKNAM X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sexta, 16/04/2021 21:00 CAFETEROS X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 15:00 OLIMPIA X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 18:00 PEÑAROL X CAFETEROS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Quarta, 21/04/2021 21:00 JAGUARES XV X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 15:00 CAFETEROS X COBRAS Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 18:00 SELKNAM X PEÑAROL Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Segunda, 26/04/2021 21:00 JAGUARES XV X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 15:00 CAFETEROS X OLIMPIA Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 18:00 COBRAS X SELKNAM Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 01/05/2021 21:00 PEÑAROL X JAGUARES XV Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) 1ª fase Sábado, 08/05/2021 17:00 2º colocado X 3º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 08/05/2021 21:00 1º colocado X 4º colocado Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) Semifinal Sábado, 15/05/2021 20:00 X Estadio Charrua, Montevidéu (Uruguai) FINAL

- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Cafeteros Colômbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cobras Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jaguares XV Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peñarol Uruguai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Selknam Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

