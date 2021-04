Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Cobras foram a campo neste domingo e sofreram a quarta derrota em cinco jogos nos quais foram a campo pela SLAR. No entanto, esta foi uma derrota com motivos para se comemorar. O time brasileiro perdeu por “apenas” 62 x 12 para os Jaguares XV, da Argentina, naquela que foi a segunda menor vitória do time do técnico Ignácio Fernández Lobbe. Os Cobras tiveram bons momentos, mostrando evolução defensiva, melhor proposta ofensiva e uma estabilidade emocional maior do que nas derrotas contra Selknam e Olimpia. Falhas de tackle e problemas no ruck e no lateral seguiram, mas houve mais motivos para se celebrar neste noite.



Os Cobras largaram a partida na frente, colocando pressão para cima dos argentinos logo no começo, com bom trabalho na base que terminou com Robert se esticando para alcançar a bola no in-goal e pressioná-la para um try inesperado.

Os argentinos, no entanto, reagiram, com o pilar Zeiss marcando no impacto como primeiro recebedor após o ruck, aos 9′. Os Cobras, todavia, seguiram bem e tiveram domínio territorial, arrancando penal que Josh optou por jogar para a lateral. A atitude de buscar mais um try está clara e quase saiu quando, pouco depois, Daniel Sancery rompeu a defesa em jogada com Moisés e Josh, quando conseguindo alcançar o in-goal.

Porém, que não faz, leva, ainda mais contra os Jaguares. O fullback Prisciantelli marcou o segundo try argentino aos 22′, em corrida desde o campo de defesa. A partir desse momento, o domínio territorial foi argentino e os Cobras resistiram com sólida defesa, que só voltou a ser rompida aos 30′ com maul finalizado por Tomás Bernasconi. A arma do maul já era esperada e resultou ainda em mais um try antes da pausa, com Salese.

- Continua depois da publicidade -

Antes do intervalo, Martín Cancelliere ainda fez mais um try para os Jaguares, recebendo em velocidade de seu irmão Sebastián. Josh ainda chegou a colocar mais um penal para a lateral para os Cobras tentarem novo try, mas o jogo acabou indo ao intervalo em 33 x 05.

A velocidade e intensidade do jogo argentinos só cresceram no segundo tempo, que largou com o asa González aparecendo em na ponta para novo try. As jogadas de efeito da linha argentina seguiram e Segura cruzou o in-goal pouco depois, concluindo boa troca de passes, com direito a offload. Ezcurra ainda fez mais um try, depois de arrancada de Sebastián Cancelliere, e a porta parecia aberta para outro dos atropelos dos Jaguares.

No entanto, os Cobras souberam erguer a cabeça e encontraram um celebrado segundo try aos 64′, em maul finalizado pelo argentino Grippo. A chance de mais tries brasileiros cresceu com Iriarte recebendo amarelo e deixando os Jaguares com 14 homens, mas os Cobras não conseguiram novo try. Maranhão chegou a cruzar o in-goal, mas acabou tendo seu try anulado por um tapa na bola.

Mesmo com um a menos, os Jaguares voltaram a marcar try com Segura, em outra corrida na ponta, ao passo que o try final veio com Bernasconi, também fazendo seu segundo na partida. 62 x 12, números finais. Apenas o Peñarol perdeu para os Jaguares por placar menor.

Na sexta-feira, os Cobras voltam a campo para encararem os anfitriões, o Peñarol, do Uruguai. Já os Jaguares XV duelam com os colombianos do Cafeteros Pro.

62 12

🇦🇷Jaguares XV 62 x 12 Cobras🇧🇷, em Montevidéu🇺🇾



Árbitro: Frank Méndez🇨🇱 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾;

Jaguares XV

Tries: Bernasconi (2), Segura (2), Zeiss, Prisciantelli, Salese, M Cancelliere, González e Ezcurra

Conversões: Albornoz (6)

15 Gerónimo Prisciantelli🇦🇷, 14 Sebastian Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Martín Cancelliere🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Tomás Bernasconi🇦🇷, 7 Juan Martin González🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Franco Molina🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Beltrán Salese🇦🇷, 1 Federico Wegrzyn🇦🇷;

Suplentes: 16 Ignacio Ruiz🇦🇷, 17 Francisco Minervino🇦🇷, 18 Luciano Torres🇦🇷, 19 Rodrigo Fernández Criado🇦🇷, 20 Martín Vaca🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 23 Santiago Ruiz🇦🇷;

Cobras

Tries: Robert e Grippo

Conversões: Moisés (1)

15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Douglas Rauth🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Adrio de Melo🇧🇷, 6 Arthur Bergo🇧🇷, 5 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Santiago Grippo🇦🇷, 17 Leonel Moreno🇧🇷, 18 Alejandro Luna🇦🇷, 19 Gabriel Paganini🇧🇷, 20 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Lucas Spago🇧🇷, 23 Franco Giudice🇦🇷;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 22 6 5 0 1 2 0 190 116 74 Selknam Chile 20 6 4 0 2 3 1 202 140 62 Olimpia Paraguai 10 6 2 0 4 2 0 133 215 -82 Cobras Brasil 5 6 1 0 5 1 0 84 239 -155 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;