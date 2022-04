Tempo de leitura: 3 minutos

Os Cobras fecharam o primeiro turno da SLAR com sua melhor apresentação até aqui na competição. O time brasileiro conheceu sua 5ª derrota em 5 jogos, mas fez um primeiro tempo equilibrado contra os Jaguares, da Argentina, atuais campeões, indo para o intervalo em vantagem de 11 x 10. No segundo tempo, no entanto, os argentinos viraram o marcador, vencendo por 35 x 11.



A partida rolou em Ciudad del Este, no Paraguai,e os Cobras abriram o placar com penal chutado por Zé logo no começo. O primeiro tempo foi excelente dos brasileiros, que cometeram poucos penais e levaram os argentinos ao erro, mostrando força no breakdown e evolução na organização defensiva.

Os Jaguares responderam com try de Iñaki Delguy varando a linha brasileira na ponta. Zé deu o troco com penal bem chutado de longa distância e, aos 26′, mas Prisciantelli devolveu com penal na sequência para os argentinos.

Antes da pausa, os Cobras brilharam, rompendo a linha defensiva argentina e trabalhando muito bem na primeira invasão às 22 do oponente. O abertura argentino dos Cobras, Santamariana, visualizou o jogo e inverteu com chute cruzado a bola até a ponta para o centro francês Bienvenu marcar o try da virada brasileira, 11 x 10.

No entanto, os Jaguares tiveram calma para virarem o placar no segundo tempo. Prisciantelli abriu a segunda etapa guardando penal que, no entanto, não levou os Cobras ao desespero. O time brasileiro manteve o jogo parelho até os 60′ quando sofreu try fatal de maul com Bernasconi.

A partir do segundo try os Jaguares cresceram. Prisciantelli abriu margem com o terceiro penal e, aos 70′, outro maul entrou para novo try argentino com Bernasconi. Devon recebeu cartão amarelo e os argentinos conseguiram capitalizar o homem a mais com try já com o tempo esgotado, novamente na base do maul, agora finalizado por Ignacio Ruiz. 35 x 11 e bônus dramático para os argentinos, que não foram bem no duelo e precisarão melhorar muito caso queiram mesmo o bicampeonato. Jogo positivo para os brasileiros, que erraram menos do que nos jogos anterior.

Os Cobras terão 15 dias para se prepararem até a próxima rodada. No dia 23, os brasileiros encararão o Peñarol no Uruguai.

35 11

🇦🇷Jaguares 35 x 11 Cobras🇧🇷, na Ciudad del Este🇵🇾

Árbitro: 🇨🇱Frank Méndez / Assistentes: 🇺🇾Francisco González e 🇵🇾Andrés Bogado / TMO: 🇺🇾Alejandro Longres;

🇦🇷Jaguares

Tries: Bernasconi (2), Delguy e I. Ruiz

Conversões: Prisciantelli (3)

Penais: Prisciantelli (3)

15 🇦🇷Ignacio Mendy, 14 🇦🇷Iñaki Delguy, 13 🇦🇷Tomás Cubilla (c), 12 🇦🇷Santiago Mare, 11 🇦🇷Martín Bogado, 10 🇦🇷Gerónimo Prisciantelli, 9 🇦🇷Joaquín Pellandini, 8 🇦🇷Juan Bautista Pedemonte, 7 🇦🇷Eliseo Chiavassa, 6 🇦🇷Santiago Ruiz, 5 🇦🇷Rodrigo Fernández Criado, 4 🇦🇷Manuel Bernstein, 3 🇦🇷Lautaro Caro, 2 🇦🇷Ignacio Ruiz, 1 🇦🇷Mayco Vivas;

Suplentes: 16 🇦🇷Bautista Bernasconi, 17 🇦🇷Santiago Pulella, 18 🇦🇷 Martin Villar, 19 🇦🇷Pedro Rubiolo, 20 🇦🇷Jerónimo Gómez Vara, 21 🇦🇷Rafael Iriarte, 22 🇦🇷Tomás Suárez Folch, 23 🇦🇷Nicolás Dib Fernández;

🇧🇷Cobras

Try: Bienvenu

Penais: Zé (2)

15 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 14 🇧🇷Robert Tenório, 13 🇫🇷Simon Bienvenu,12 🇧🇷Joel Santos, 11 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 10 🇦🇷Bautista Santamarina, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 7 🇧🇷Arthur Bergo, 6 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 5 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 4 🇧🇷Gabriel Paganini, 3 🇦🇷Mariano Filomeno, 2🇧🇷Endy Pinheiro, 1 🇧🇷Brendon Pinheiro;

Suplentes: 16 🇧🇷David “Bob” Páscoa, 17 🇧🇷Henrique Ferreira, 18 🇧🇷Joel Ramirez, 19 🇧🇷Kauã Guimarães, 20 🇧🇷Devon Muller, 21 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 22 🇧🇷Victor “Feijão” Silva, 23 🇧🇷Gabriel Zurka;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Peñarol Uruguai 19 5 4 0 1 2 1 134 48 86 Jaguares XV Argentina 16 5 3 0 2 3 1 167 92 75 Selknam Chile 14 5 3 0 2 1 1 119 102 17 Olimpia Paraguai 14 5 3 0 2 1 1 113 115 -2 Cafeteros Colômbia 10 5 2 0 3 0 2 80 126 -46 Cobras Brasil 1 5 0 0 5 0 1 65 165 -100

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;