Tempo de leitura: 2 minutos

A franquia COBRAS BRASIL XV está concentrada desde ontem (15) no Chile, onde disputará a Superliga Americana de Rugby (SLAR). O principal torneio de clubes da América do Sul será realizado de 16 de março a 15 de maio e terá jogos nas cidades de Santiago e Valparaíso (Chile) e Montevidéu (Uruguai), com transmissão exclusiva dos canais ESPN e ESPN App.

Após casos de Covid confirmados no time, o elenco restante testou negativo para Covid no último final de semana e foi liberado para a viagem. Ainda serão realizados novos testes do modelo PCR em terras chilenas e a estreia deverá acontecer somente na 2ª rodada contra o uruguaio Peñarol, neste domingo (23), às 13h, no estádio La Pintana, na região metropolitana de Santiago. A partida da 1ª rodada contra o argentino Jaguares XV foi adiada devido à contaminação de alguns atletas no elenco brasileiro. A Sudamerica Rugby, organizadora da competição, ainda não anunciou a nova data do confronto.

O COBRAS viajou com 25 atletas e 8 integrantes da comissão técnica. O grupo será acrescido provisoriamente de 2 jogadores, convidados para atuar nas posições dos atletas convalescentes (ver relação abaixo). Segundo o Departamento Médico da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), os onze jogadores infectados apresentam sintomas leves e se recuperam bem no Brasil. Todos estão passando por uma bateria de exames, cardiológicos inclusive, e terão a condição físico-clínica avaliada antes de serem reintegrados ao time.

- Continua depois da publicidade -

Criada para participar de importantes torneios internacionais de clubes, a franquia COBRAS BRASIL XV encara a SLAR como uma oportunidade de manter seus atletas praticando em alto nível e surpreender. “Depois do susto, o time logo se recompôs emocionalmente e segue focado para mostrar tudo que desenvolveu nos treinos intensos conduzidos pelo experiente head coach Emiliano Bergamaschi e todo o staff”, ressalta Fernando Portugal, head coach da CBRu.

Segundo Portugal, a SLAR ajudará também os atletas da Seleção Brasileira (Tupis) que vão disputar neste semestre as eliminatórias da Copa do Mundo de 2023 na modalidade XV e as eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Tóquio na modalidade Sevens.

***

Lista dos 25 atletas que viajaram nesta segunda-feira (15) para disputar a SLAR:

01 Adrio Luiz de Melo

02 Alexandre Alves “Texugo”

03 André Arruda “Buda”

04 Arthur Bergo

05 Brendon Alves Pinheiro

06 Caique Silva

07 Cleber Dias “Gelado”

08 Daniel Sancery

09 Daniel Lima da Silva

10 Douglas Rauth

11 Endy Pinheiro

12 Felipe Gonçalves

13 Felipe Sancery

14 Franco Giudice

15 Gabriel Paganini

16 Joshua Reeves

17 Laurent Bourda-Couhet

18 Leonardo de Souza da Silva “Neymar”

19 Lucas Spago

20 Lucas Tranquez “Zé”

21 Manuel Bernstein

22 Matheus Claudio “Nego”

23 Moisés Duque

24 Robert Tenório

25 Yan Rosetti

Atletas que substituirão provisoriamente os atletas convalescentes:

1) Alejandro Luna (1ª linha, CURNE Chaco/Argentina)

2) Juan Román Gonzalez (1ª linha, Jockey Club de Venado Tuerto/Argentina)

Atletas que se juntarão à equipe nos próximos dias:

1) Marcos de Sanctis

2) Jardel Vettorato

Relação dos 11 atletas convalescentes de Covid:

1) Devon Vincient Muller (3ª linhas, Pasteur)

2) Gabriel Henrique Souza Oliveira (2ª linha, Jacareí)

3) Gabriel Quirino (Centro/Ponta, São José)

4) Henrique Ferreira (Pilar / Curitiba)

5) Joel Ramirez (Pilar / Jacareí)

6) Kauã Matheus de Oliveira Guimarães (2ª linha, Pasteur)

7) Leonel Moreno (Pilar, São José)

8) Lucas Abud (Pilar, Poli)

9) Matheus “Blade” Rocha (Pilar, Jacareí)

10) Rafael Henrique dos Santos Teixeira (3ª linha, São José)

11) Santiago Daniel Grippo (1ª linha, Urú Curé, Argentina)

Texto: Brasil Rugby