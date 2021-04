Tempo de leitura: 2 minutos

Coloca logo na agenda: sexta-feira tem mais Cobras na ESPN! A 7ª rodada da SLAR terá Cobras contra Peñarol às 15h00, ao vivo na ESPN2. A sequência da rodada da competição sul-americana será de ação no Watch ESPN pela noite, com Olimpia e Selknam, seguido por Cafeteros contra Jaguares XV.

O Watch ESPN terá ainda muita ação internacional. A madrugada de sexta começa com Super Rugby Aotearoa neozelandês com o duelo bom entre Highlanders e Blues. No sábado, a rodada na Nova Zelândia será concluída com Chiefs versus Crusaders. Na sequência, começa a rodada na Austrália, com Force contra Waratahs, pelo Super Rugby AU, que fecha sua rodada na madrugada de sábado para domingo com Rebels versus Brumbies.

Na Europa, os olhares estarão no sábado com o Women’s Six Nations, que tem o jogaço entre Irlanda e França (valendo classificação para a final contra a Inglaterra), seguido por Escócia versus Itália. Já a Premiership inglesa retorna com mais três jogos no Watch: Sale Sharks vs Gloucester e Exeter Chiefs vs Wasps, enquanto domingo tem Bath e Leicester Tigers.

Fora da ESPN, tem ainda ação pela Major League Rugby norte-americana no therugbynetwork.com, com destaque para o United New York, do “Nelson” Rebolo, contra o Old Glory DC, enquanto no YouTube da Federação Italiana de Rugby tem ação do Top 10 com mais Tupis em campo.

*Horários de Brasília

SLAR

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 22 6 5 0 1 2 0 190 116 74 Selknam Chile 20 6 4 0 2 3 1 202 140 62 Olimpia Paraguai 10 6 2 0 4 2 0 133 215 -82 Cobras Brasil 5 6 1 0 5 1 0 84 239 -155 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;

Women’s Six Nations

Seleção Jogos Pontos Grupo A Inglaterra 2 10 Itália 1 0 Escócia 1 0 Grupo B França 1 5 Irlanda 1 5 Gales 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby Aotearoa

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 23 Blues Auckland 5 15 Chiefs Hamilton 5 12 Highlanders Dunedin 6 10 Hurricanes Wellington 6 6

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

Equipe Cidade Jogos Pontos Reds Brisbane 7 32 Brumbies Canberra 7 25 Rebels Melbourne 6 11 Force Perth 6 10 Waratahs Sydney 6 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;

Gallagher Premiership

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bears Bristol 15 61 Exeter Chiefs Exeter 15 49 Sale Sharks Salford (Manchester) 15 46 Harlequins Londres 15 45 Northampton Saints Northampton 15 41 London Irish Londres 15 40 Leicester Tigers Leicester 15 37 Bath Bath 15 36 Wasps Coventry 15 31 Newcastle Falcons Newcastle 15 30 Gloucester Gloucester 15 25 Worcester Warriors Worcester 15 18

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

*Não haverá rebaixamento

Major League Rugby

Time Cidade J P Conferência Leste Atlanta (Rugby ATL) Atlanta 4 10 United New York (RUNY) Nova York 3 10 New England Free Jacks Boston 3 9 New Orleans Gold New Orleans 3 9 Old Glory DC Washington 3 6 Toronto Arrows Toronto (Canadá) 4 6 Conferência Oeste Los Angeles Giltinis Los Angeles 3 15 Austin Gilgronis (AGs) Austin 4 12 Utah Warriors Salt Lake City 4 12 Houston Saber Cats Houston 4 9 San Diego Legion San Diego 4 8 Seattle Sunwolves Seattle 3 6

Top 10

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 15 68 Rovigo Rovigo 16 57 Valorugby Emilia Reggio Emilia 15 54 Calvisano Calvisano 15 51 Viadana Viadana 16 37 Mogliano Mogliano Veneto 16 36 Fiamme Oro Roma 15 29 Lyons Piacenza 16 27 Colorno Colorno 14 14* Lazio Roma 16 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas