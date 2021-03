Tempo de leitura: 4 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – A estreia brasileira na SLAR, a liga profissional sul-americana, foi com derrota, mas com saldo positivo. Os Cobras caíram diante dos uruguaios do Peñarol por 33 x 24, mas marcaram 4 tries, contra 3 dos Carboneros, e, com isso, saíram de campo com 1 ponto na classificação.

Melhores momentos de 🇧🇷Cobras 24 x 33 Peñarol🇺🇾, assista em: https://t.co/iN7oHdgOv9 — Portal do Rugby (@portaldorugby) March 21, 2021



Os Cobras foram a Santiago (Chile) “remendados” na primeira linha, com muitos desfalques causados pelo surto de COVID-19. Novamente, o time brasileiro sofreu nos mauls e scrums, o que já era esperado pelas mudanças de última hora. O que voltou a preocupar foi o excesso de penais dos Cobras, que acabou sendo fatal para o desfecho do duelo. De todo modo, o time brasileiro foi capaz de brilhar em alguns momentos com a bola em mãos, em clara evolução com relação a 2020. O Peñarol também teve altos e baixos, incluindo momentos de indisciplina no primeiro tempo que poderiam ter lhe custado cartões.

O jogo no estádio de La Pintana começou com os Carboneros melhores e marcando o primeiro try aos 5′, com Arcos Perez aproveitando o passe mascado após o scrum uruguaio dominante. Os uruguaios tiveram mais território no começo, mas os Cobras deram o troco em rápida jogada na ponta, com Maranhão disparando para servir Laurent, que anotou o primeiro try brasileiro na história da SLAR.

- Continua depois da publicidade -

No entanto, os penais se acumularam e o Peñarol foi apostando ora no lateral, ora nos paus. Aos 15′, o abertura argentino Martín Roger somou mais 3 pontos para os orientais. Porém, os Cobras seguiram perigosos com a bola em mãos e, após corridas de Maranhão, Daniel Sancery e Robert, veio o penal para Josh, em lance que poderia ter resultado em cartão contra os uruguaios. Todavia, o abertura brasileiro não esteve em bom dia e não somou os pontos.

A ironia bateu forte e pouco depois foi Yan quem levou cartão amarelo, deixando os Cobras com 14 homens. Roger somou mais 3 pontos, colocando 13 x 05 no marcados. Os Cobras voltaram a crescer, mesmo com um a menos e, aos 38′, a pressão das fases brasileiras foi recompensada, com o segunda linha argentino Manuel Bernstein provando ser uma grande adição ao elenco, rompendo para o try, após Buda ter quase cruzado o in-goal. 13 x 12, sem conversão.

Antes do intervalo, no entanto, veio um duro golpe, com o Peñarol aproveitando um último penal para apostar no lateral e marcar seu try de maul, com Gattas finalizando. 20 x 12 cruéis.

No segundo tempo, o ritmo do jogo despencou dos dois lados, com muitos erros. Roger puniu os Cobras pela indisciplina, guardando mais 2 penais que se provaram cruciais. Aos 66′, veio o golpe fatal, com chute alto para o in-goal brasileiro que encontrou o reserva Viñals, da seleção uruguaia de sevens, que anotou o terceiro try dos Carboneros.

O fim de jogo, no entanto, foi todo dos Cobras, que provaram boa condição física e conseguiram encontrar o caminhos dos tries do bônus. O argentino Giudice entrou bem no time para a criação. A pressão dos Cobras foi total nas 22 e Moisés, aos 76′, fez o terceiro try, após Giudice quase romper na ponta para o try. Felipinho abriu rapidamente com inteligência a bola para Moisés no lado curto.

Já com o tempo esgotado, os brasileiros celebraram o try do bônus, após resistirem a uma última pressão uruguaia. O Peñarol errou lateral nas 22, perdeu a posse quando tentava seu bônus e o chute alto enganou a defesa uruguaia, que bateu cabeça com o quique da bola que sobrou para Buda disparar rumo ao quarto try brasileiro. Fim de papo, Cobras 24 x 33 Peñarol.

Os Cobras jogarão na quinta-feira contra o Olimpia, do Paraguai, ao passo que o Peñarol encarará no mesmo dia os Cafeteros, da Colômbia.

24 33

🇧🇷Cobras 24 x 33 Peñarol🇺🇾, em Santiago

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 / Assistente: Tomas Bertazza🇦🇷 e Frank Méndez🇨🇱 / TMO: Felipe Balbontin🇨🇱

Cobras

Tries: Maranhão, Bernstein, Moisés e Buda

Conversões: Moisés (2)

15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 4 Gabriel Paganini🇧🇷, Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Alejandro Luna🇦🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Caique Silva🇧🇷;

Suplentes: 16 Leonardo “Neymar” Souza🇧🇷, 17 Brendon Alves🇧🇷, 18 Román González🇦🇷, 19 Adrio de Melo🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 22 Franco Giudice🇦🇷, 23 Lucas Spago🇧🇷;

Peñarol

Tries: Arcos Perez, Gattas e Viñals

Conversões: Roger (2) e Freitas (1)

Penais: Roger (4)

15 José Maria Iruleguy🇺🇾, 14 Juan Manuel Alonso🇺🇾, 13 Felipe Arcos Perez🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Baltazar Amaya🇺🇾, 10 Martin Roger🇦🇷, 9 Manuel Nogués🇦🇷, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Carlos de Amorim🇺🇾, 5 Nahuel Milán🇦🇷, 4 Juan Garese🇺🇾, 3 Facundo Pomponio🇦🇷, 2 Guillermo Pujadas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Facundo Gattas🇺🇾, 17 Diego Arbelo🇺🇾, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Felipe Aliaga🇺🇾, 20 Eric Dosantos🇺🇾, 21 Santiago Álvarez🇺🇾, 22 Nicolás Freitas🇺🇾, 23 Mateo Viñals🇺🇾;

[table “1” not found /]