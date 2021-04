Tempo de leitura: 5 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – O sonho de jogar o mata-mata da SLAR acabou para os Cobras. O time brasileiro conheceu a 5ª derrota consecutiva ao cair por 19 x 15 diante do Olimpia, do Paraguai, em resultado que classificou matematicamente o time de Asunción às semifinais. Os Cobras mostraram melhor com relação aos jogos anteriores, mas não produziu o suficiente para evitar a eliminação precoce, com duas rodadas ainda a serem disputadas.



O jogo começou da pior forma para os brasileiros, que viram o Olimpia marcar o primeiro try em menos de 2 minutos, com o pilar Martínez rompendo a defesa brasileira. Logo na sequência, o Olimpia teve um try anulado por knock-on, em momento que parecia desesperador para os Cobras. Ledesma chutou penal para os paraguaios e o marcador foi a 10 x 00 em questão de 10 minutos, com os Cobras cedendo muitos penais e sofrendo nas formações.

No entanto, o time brasileiro se recompôs, conseguiu controlar a posse de bola e deu o troco aos 22′, com try belíssimo do scrum-half Felipinho, que costurou a defesa adversária nas 22, em jogada que começou com boa ação de Buda e com os Cobras sustentando a série de fases.

Entretanto, o time brasileiro logo voltou a ceder penal para Ledesma voltar a abrir frente para o Olimpia, com o jogo indo ao intervalo em 13 x 07. Porém, com os Cobras acumulando mais posse de bola e território, retirando velocidade e espaços do time paraguaio.

O segundo tempo começou perfeito, com Felipe Sancery marcando o segundo try dos Cobras, aos 47′, após boa condução de Felipinho, com o capitão quebrando o tackle para cravar o try precioso. Moisés converteu e o placar ficou em 13 x 12.

Mais uma vez, todavia, a resposta do Olimpia foi imediata, com Ledesma convertendo outro penal, aos 50′. Moisés respondeu aos 53′, apostando em chute para os paus, ao invés do lateral. 16 x 15.

O volume de jogo brasileiro cresceu e, na defesa, turnovers importantes foram conquistados, com grande jogo de nomes como Buda, Nego e Bernstein. Contudo, aos 65′, veio o golpe fatal, com mais um penal a favor do Olimpia para Ledesma impor vantagem de 19 x 15, que se manteve até o fim.

Na reta final, o Olimpia soube manter posse de bola no ataque e pressionar os Cobras, elevando a tensão do lado brasileiro, que não conseguiu impor a pressão final. Mais uma vitória para os Leões do Paraguai, 19 x 15.

Na segunda-feira, os Cobras encaram os Cafeteros, em jogo crucial para evitar a colher de pau (último lugar) da competição.

Aqui as transmissões da rodada da #SLAR da segunda-feira, dia 26. #RugbyNaESPN pic.twitter.com/K551emjUkP — Portal do Rugby (@portaldorugby) April 21, 2021

19 1519

🇧🇷Cobras 15 x 19 Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Francisco González🇺🇾 / Assistentes: Frank Méndez🇨🇱 e Esteban Filipanics🇦🇷 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Cobras

Tries: Felipinho e F Sancery

Conversão: Moisés (1)

Penais: Moisés (1)

15 Daniel Sancery🇧🇷, 14 Robert Tenório🇧🇷, 13 Felipe Sancery🇧🇷 (c), 12 Moisés Duque🇧🇷, 11 Daniel “Maranhão” Lima🇧🇷, 10 Josh Reeves🇧🇷, 9 Felipinho Gonçalves🇧🇷, 8 André “Buda” Arruda🇧🇷, 7 Matheus “Nego” Cláudio🇧🇷, 6 Cléber “Gelado” Dias🇧🇷, 5 Gabriel Paganini🇧🇷, 4 Manuel Bernstein🇦🇷, 3 Matheus “Blade” Rocha🇧🇷, 2 Yan Rosetti🇧🇷, 1 Leonel Moreno🇧🇷;

Suplentes: 16 Santiago Grippo🇦🇷, 17 Lucas Abud🇧🇷, 18 Joel Ramirez🇧🇷, 19 Adrio de Melo🇧🇷, 20 Arthur Bergo🇧🇷, 21 Laurent Bourda-Couhet🇧🇷, 22 Marcos De Sanctis🇦🇷, 23 Gabriel Zurka Quirino🇧🇷;

Olimpia

Try: Martinez

Conversão: Ledesma (1)

Penais: Ledesma (4)

15 Martin Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Sebastián Urbieta🇵🇾, 11 Juan González🇵🇾, 10 Máximo Ledesma🇦🇷, 9 Joaquín Pellandini🇦🇷, 8 Ignacio Gandini🇦🇷, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Marín Sitjar🇵🇾, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Rodrigo Martínez🇦🇷;

Suplentes: 16 Mariana Muntaner🇦🇷, 17 Nicolás Revol🇦🇷, 18 Luiz Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Mauro Rebussone🇦🇷, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 22 Rodrigo Gómez Vara🇦🇷, 23 Renato Cardona🇵🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 40 8 8 0 0 8 0 489 93 396 Peñarol Uruguai 27 7 6 0 1 3 0 230 128 102 Selknam Chile 20 8 4 0 4 3 1 234 229 5 Olimpia Paraguai 18 8 4 0 4 2 0 173 254 -81 Cobras Brasil 6 8 1 0 7 1 1 111 298 -187 Cafeteros Colômbia 3 7 0 0 7 2 1 107 342 -235

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;