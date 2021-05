Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEO – Neste sábado, o Top 10 italiano contou com rodada de jogo único, remarcado após ser adiado. O Colorno, do brasileiro Lorenzo Massari (que foi titular com a camisa 13) recebeu o já classificado Rovigo. O time visitante confirmou a segundo colocação da competição com vitória indiscutível por 42 x 16.





Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Colorno 16 x 42 Rovigo

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 18 78 Rovigo Rovigo 18 67 Calvisano Calvisano 18 64 Valorugby Emilia Reggio Emilia 18 60 Viadana Viadana 18 46 Mogliano Mogliano Veneto 18 40 Fiamme Oro Roma 17 30 Lyons Piacenza 18 27 Colorno Colorno 17 14* Lazio Roma 18 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

*Colorno foi punido com perda de 4 pontos por uso irregular de atletas