ARTIGO COM VÍDEO – Ninguém segura o Jaguares XV. O time argentino segue com 100% de aproveitamento na SLAR após vencer nesta quarta-feira o Selknam, do Chile, por contundentes 68 x 08. O ponta Sebastián Cancelliere – que jogará no Glasgow, da Escócia, a próxima temporada do PRO16 – foi o grande astro do duelo marcando nas menos que 5 tries (o chamado “glut”, em inglês, ou… quintupleta?).



O jogo começou com o Selknam abrindo o placar em penal chutado pelo scrum-half Baronio, mas a chuva de tries dos Jaguares não tardou, com domínio completos dos argentinos, como esperado. Em questão de poucos minutos, Segura, Cancelliere e Minervino já abriram 3 tries para os argentino que, no entanto, tiveram um cartão amarelo, para o capitão Ezcurra, levando a uma queda breve de produção. Foi apenas nos dois minutos antes do intervalo, quando os chilenos jogavam com 14 homens, por amarelo a Domingo Saavedra, que os argentinos voltaram a cruzar o in-goal, com tries de Cancelliere, aos 38′, e Castro, já com o tempo esgotado. 35 x 03 no momento do intervalo.

Outro cartão amarelo antes da pausa fez com que o Selknam começasse o segundo tempo com 13 homens, sofrendo as consequências. Cancelliere marcou seu terceiro try aos 45′ e Oviedo rompeu para mais um try, aos 49′. Mesmo com o Selknam recomposto, o show continuou, com Cancelliere brilhando e correndo para mais 2 tries, concluindo uma marca incrível. Cubilla fez o último try dos Jaguares e o placar foi encerrado com o Selknam conseguindo um try de honra, com Ignacio Silva. 68 x 08.

Na próxima rodada, o Selknam encara o Peñarol, ao passo que os Jaguares pegam o Olimpia.

68 08

🇦🇷Jaguares XV 68 x 08 Selknam🇨🇱, em Montevidéu🇺🇾

Árbitro: Nehuen Jauri Rivero🇦🇷 / Assistentes: Esteban Filipanics🇦🇷 e Matías Esteban🇺🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾

Jaguares XV

Tries: Cancelliere (5), Segura, Minervino, Castro, Oviedo e Cubilla

Conversões: Albornoz (9)

15 Juan Bautista Daireaux🇦🇷, 14 Sebastián Cancelliere🇦🇷, 13 Agustín Segura🇦🇷, 12 Juan Pablo Castro🇦🇷, 11 Tomás Cubilla🇦🇷, 10 Tomás Albornoz🇦🇷, 9 Felipe Ezcurra🇦🇷 (c), 8 Joaquín Oviedo🇦🇷, 7 Juan Martín González🇦🇷, 6 Lautaro Bavaro🇦🇷, 5 Rodrigo Fernández Criado🇦🇷, 4 Federico Gutiérrez🇦🇷, 3 Juan Pablo Zeiss🇦🇷, 2 Martín Vaca🇦🇷, 1 Francisco Minervino🇦🇷;

Suplentes: 16 Ignacio Ruiz🇦🇷, 17 Joel Sclavi🇦🇷, 18 Luciano Torres🇦🇷, 19 Franco Molina🇦🇷, 20 Tomás Bernasconi🇦🇷, 21 Rafael Iriarte🇦🇷, 22 Martín Elías🇦🇷, 23 Teo Castiglioni🇦🇷;

Selknam

Try: Silva

Penal: Baronio (1)

15 Maximiliano Filizzola🇦🇷, 14 Matías Garafulic🇨🇱, 13 Domingo Saavedra🇨🇱, 12 José Larenas🇨🇱, 11 Lucca Avelli🇨🇱, 10 Ignacio Albornoz🇦🇷, 9 Patricio Baronio🇦🇷, 8 Alfonso Escobar🇨🇱, 7 Bautista Stávile🇦🇷, 6 Martín Sigren🇨🇱 (c), 5 Tomás Orchard🇨🇱, 4 Santiago Portillo🇦🇷, 3 Salvador Lues🇨🇱, 2 Augusto Böhme🇨🇱, 1 Javier Carrasco🇨🇱;

Suplentes: 16 Raimundo Martínez🇨🇱, 17 Iñaki Gurruchaga🇨🇱, 18 Esteban Inostroza🇨🇱, 19 Santiago Pedrero🇨🇱, 20 Ignacio Silva🇨🇱, 21 Lukas Carvallo🇨🇱, 22 Santiago Videla🇨🇱, 23 Julio Blanc🇨🇱;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 40 8 8 0 0 8 0 489 93 396 Peñarol Uruguai 31 8 7 0 1 3 0 244 141 103 Selknam Chile 21 8 4 0 4 3 2 234 229 5 Olimpia Paraguai 18 8 4 0 4 2 0 173 254 -81 Cobras Brasil 6 8 1 0 7 1 1 111 298 -187 Cafeteros Colômbia 4 8 0 0 8 2 2 120 356 -236

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;