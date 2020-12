Tempo de leitura: 1 minuto

ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana na Itália foi agitado com, finalmente, rodada completa do Top 10, o campeonato nacional.

O time do brasileiro Matteo Dell’Acqua, o Valorugby, foi um dos destaques ao vencer fora de casa o Fiamme Oro por 27 x 16. Dell’Acqua foi segunda linha titular da equipe durante o jogo todo.



A grande surpresa foi a derrota fora de casa do líder Rovigo diante do humilde Lyons Piacenza por 21 x 16. Com a vitória acachapante do vice líder Calvisano por 71 x 07 sobre a Lazio, a vantagem do Rovigo caiu para 1 ponto.



Destaque ainda para o triunfo do Petrarca em dérbi do Vêneto sobre o Mogliano, que colocou o time de Padova no G4.





Peroni TOP10 – Campeonato Italiano

Colorno 19 x 22 Viadana

Lyon Piacenza 21 x 16 Rovigo

Calvisano 71 x 07 Lazio

Fiamme Oro 16 x 27 Valorugby Emilia

Petrarca Padova 27 x 08 Mogliano

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 5 16 Calvisano Calvisano 5 15 Petrarca Padova 3 13 Mogliano Mogliano Veneto 5 13 Lyons Piacenza 6 12 Colorno Colorno 5 11 Valorugby Emilia Reggio Emilia 3 10 Viadana Viadana 5 10 Fiamme Oro Roma 4 5 Lazio Roma 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais