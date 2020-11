Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby Unlocked sul-africano viveu sua penúltima rodada neste fim de semana e título ainda tem 3 concorrentes: Bulls, Sharks e Stormers. Os Bulls folgaram na rodada, já com a liderança garantida, mas estão agora apenas dois pontos acima de Sharks e Stormers, que venceram Griquas e Cheetahs, respectivamente. Já os Lions tiveram seu jogo com os Pumas adiado por conta da pandemia.

Os Sharks conquistaram vitória preciosa, mas não foi nada fácil. 34 x 33 sobre os aguerridos Griquas, em jogo de 3 tries para os Griquas contra 4 para os Sharks. A disciplina deixou os Sharks atrás no placar por conta dos penais chutados pelos Griquas e foi apenas com o tempo esgotado que Curwin Bosch chutou o penal da virada para os Sharks. Drama em excesso!



Os Stormers, por sua vez, venceram os Cheetahs em jogo crucial para os dois lados. 30 x 13 foi o placar, com 3 tries a 1 a favor do time do Cabo. Warrick Gelant, Herschel Jantjies e Juarno Augustus cruzaram o in-goal a favor dos Srtormers, que foram superiores ao longo de todo o embate.



No próximo dia 21, os Bulls só dependem de si para serem campeões e recebem o humilde Mpumalanga Pumas. Stormers e Sharks se enfrentam e quem vencer precisa ainda torcer por derrota dos Bulls para serem campeões. O Super Rugby Unlocked não tem playoffs, com o melhor time após 7 rodadas sendo o campeã.

Super Rugby Unlocked – Super Rugby Sul-Africano

Griquas 33 x 34 Sharks

Stormers 30 x 13 Cheetahs

Lions x Pumas – adiado

Equipe Cidade Jogos Pontos Bulls Pretória 5 19 Stormers Cid. do Cabo 5 17 Sharks Durban 5 17 Cheetahs Bloemfontein 5 12 Lions Joanesburgo 5 10 Pumas Nelspruit 4 5 Griquas Kimberley 5 3

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º colocado ao final de 6 rodadas = Campeão do Super Rugby Unlocked;

- 1º ao 4º colocados ao final de 12 rodadas = Semifinais da Currie Cup;