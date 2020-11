Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Três tries do mesmo primeira linha numa partida não ocorre em qualquer dia. Neste sábado, a Inglaterra fez sua estreia na nova Autumn Nations Cup e derrotou por 40 x 00 a Geórgia, em jogo que teve hat-trick do hooker Jamie George.



A Geórgia vive momento de transição, com técnico interino desde o fim da Copa do Mundo, e acabou não sendo páreo para a Inglaterra, que foi superior no jogo de contato, aspecto do jogo onde tradicionalmente a Geórgia é poderosa. Os ingleses dominaram posse de bola, território, breakdown e tunovers.

O primeiro try do jogo saiu aos 14′ com o debutante terceira linha Jack Willis, ao passo que Jamie George marcou dois tries antes da pausa, ambos em mauls. Antes da pausa, a Inglaterra arrancou o ponto bônus pelas mãos do fullback Elliot Daly, depois de ação de Jonathan Joseph e do debutante Ollie Lawrence.

O domínio seguiu no segundo tempo, sem que os Lelos georgianos levassem realmente perigo à Rosa. Aos 57′, George marcou o terceiro try em maul, se tornando o primeiro hooker da história da seleção inglesa a atingir tal feito.

Os Lelos souberam resistir defensivamente bem no segundo tempo e a Inglaterra só alcançou mais um try, no fim, com o scrum-half reserva Dan Robson. 40 x 00.

Os dois times voltarão a campo no dia 21. A Inglaterra receberá a Irlanda em jogo com sabor de decisão, ao passo que a Geórgia encarará Gales, que vive em crise.

40 00

Inglaterra 40 x 00 Geórgia, em Londres

Árbitro: Nigel Owens (Gales)

Inglaterra

Tries: George (3), Willis, Daly e Robson

15 Elliot Daly, 14 Jonathan Joseph, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Jack Willis, 6 Maro Itoje, 5 Joe Launchbury, 4 Charlie Ewels, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Tom Dunn, 17 Mako Vunipola, 18 Kyle Sinckler, 19 Ben Earl, 20 Tom Curry, 21 Dan Robson, 22 Max Malins, 23 Joe Marchant;

Geórgia

15 Lasha Khmaladze, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze (c), 11 Sandro Svanidze, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Gela Aprasidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Giorgi Tkhilaishvili, 6 Beka Saginadze, 5 Grigor Kerdikoshvili, 4 Lasha Jaiani, 3 Beka Gigashvili, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Jaba Bregvadze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Lexo Kaulashvili, 19 Otar Giorgadze, 20 Tornike Jalagonia, 21 Vasil Lobzhanidze, 22 Deme Tapladze, 23 Sandro Todua;