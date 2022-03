Tempo de leitura: 3 minutos

O segundo compromisso dos Cobras na SLAR, a liga profissional sul-americana, não terminou bem. O time brasileiro foi derrotado por 46 x 10 pelos chilenos do Selknam. A partida foi em Valparaíso, no Chile, e a equipe da casa aproveitou a crônica indisciplina brasileira para se impor com tranquilidade. Foram nada menos que 4 cartões amarelos do lado brasileiro, que cometeu ainda estarrecedores 24 penais – contra 10 dos chilenos.



Os Cobras pouco atacaram, entrando apenas 2 vezes na zona de 22 metros de ataque. O jogo foi territorialmente dominado pelo Selknam, que abriu o placar logo aos 7′ em maul finalizado pelo hooker Dussaillant. O time brasileiro arrancou penal pouco depois para Zé arrematar, mas os Cobras entregaram 2 penais em sequência para o capitão Urroz abrir frente para os donos da casa. E começaram os cartões. Aos 30′, o pilar Joel recebeu a punição de 10 minutos e o Selknam não perdoou com Alfonso Escobar rompendo para o segundo try chileno. Depois, aos 38′, foi a vez de Paganini ser amarelado e Dussaillant voltou a punir os Cobras com try de maul. 27 x 03.

O segundo tempo largou tráfico para os Cobras, com Robert tendo passe interceptado por Fernández, que correu para o try bônus do Selknam. Para piorar, assim que Paganini retornou do amarelo, Neymar fez penal e recebeu o terceiro amarelo brasileiro, acabando com as chances de reação. Zuccarino correu para o quinto try do Selknam, aos 54′, punindo mais uma vez os visitantes.

O time brasileiro ainda teve um lampejo com try de Bergo, aos 61′, em jogada a partir de lateral, pelo lado cego. Porém, foi a vez de Gelado receber amarelo e Saavedra rompeu para o sexto e último try do Selknam. Matías Garafulic ainda recebeu um amarelo contra o time chileno, mas o placar não mudou. 46 x 10, fim de papo.

Os Cobras encaram os Cafeteros, da Colômbia, na próxima rodada, ao passo que o Selknam terá pela frente os argentinos dos Jaguares.

🇨🇱Selknam 46 x 10 Cobras🇧🇷, em Valparaíso🇨🇱

Árbitro: 🇦🇷Tomas Bertazza / Assistentes: 🇦🇷Martin Eusebio e 🇦🇷Nerea Livoni / TMO: 🇺🇾Francisco González

🇨🇱Selknam

Tries: Dussaillant (2), A Escobar, Fernández, Zuccarino e Saavedra

Conversões: Urroz (3) e M Garafulic (2)

Penais: Urroz (2)

15 🇨🇱Francisco Urroz (c), 14 🇨🇱Nicolás Garafulic, 13 🇨🇱Domingo Saavedra, 12 🇨🇱José Larenas, 11 🇨🇱Matías Garafulic, 10 🇨🇱Rodrigo Fernández, 9 🇨🇱Lukas Carvallo, 8 🇨🇱Alfonso Escobar, 7 🇨🇱Raimundo Martínez, 6 🇨🇱Martín Sigren, 5 🇨🇱Augusto Sarmiento, 4 🇨🇱Santiago Pedrero, 3 🇨🇱Vittoria Lastra Masotti, 2 🇨🇱Tomás Dussaillant, 1 🇨🇱Javier Carrasco;

Suplentes: 16 🇨🇱Diego Escobar, 17 🇦🇷Franco Pechia D’Orso, 18 🇨🇱Matías Dittus, 19 🇨🇱Tomás Orchard, 20 🇨🇱Santiago Orellana, 21 🇨🇱Marcelo Torrealba, 22 🇺🇾Juan Zuccarino, 23 🇨🇱Luca Strabucchi;

🇧🇷Cobras

Try: Bergo

Conversão: Tranquez (1)

Penal: Santamarina (1)

15 🇧🇷Daniel “Maranhão” Lima, 14 🇧🇷Robert Tenorio, 13 🇫🇷Simon Bienvenu, 12 🇧🇷Joel Santos, 11 🇧🇷Robson “Varejão” Morais, 10 🇧🇷Lucas “Zé” Tranquez, 9 🇧🇷Douglas Rauth, 8 🇧🇷Matheus “Nego” Cláudio, 7 🇧🇷Devon Muller, 6 🇧🇷Arthur Bergo (c), 5 🇧🇷Gabriel Paganini, 4 🇧🇷Cléber “Gelado” Dias, 🇧🇷Joel Ramirez, 2 🇧🇷Leonardo “Neymar” Silva, 1 🇧🇷Alexandre “Texugo” Alves;

Suplentes: 16 🇧🇷Endy Pinheiro, 17 🇧🇷Brendon Pinheiro, 18 🇦🇷Mariano Filomeno, 19 🇧🇷Gabriel “Fúria” Oliveira, 20 🇧🇷Adrio de Melo, 21 🇧🇷Laurent Bourda-Couhet, 22 🇦🇷Bautista Santamarina, 23 🇧🇷Gabriel Zurka;

Equipe País Pts J V E D 4+ -7 PP PC SP Jaguares XV Argentina 10 2 2 0 0 2 0 82 44 38 Peñarol Uruguai 9 2 2 0 0 1 0 63 10 53 Selknam Chile 6 2 1 0 1 1 1 66 32 34 Olimpia Paraguai 4 2 1 0 1 0 0 44 69 -25 Cafeteros Colômbia 1 2 0 0 2 0 1 22 77 -55 Cobras Brasil 0 2 0 0 2 0 0 20 65 -45

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;