Tempo de leitura: 2 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – A Major League Rugby norte-americana teve ação nesse fim de semana e com brasileiro em campo. O hooker dos Tupis “Nelson” Rebolo foi a campo no segundo tempo pelo United New York (RUNY) e ajudou na vitória de seu time fora de casa sobre o Atlanta, recolocando o time nova-iorquino na zona de classificação às semifinais.

Forma 3 tries para cada lado, com a reação de Atlanta saindo apenas tardiamente. 27 x 17 foi o placar. Destaque para o bom jogo do fullback Ben Foden (ex seleção inglesa), do RUNY.



Até aqui, o melhor time da MLR é o Los Angeles Giltinis, dos australianos Adam Ashley-Cooper e Matt Giteau, que lidera a Conferência Oeste após vitória sobre o Toronto Arrows por acachapantes 43 x 16. O time canadense segue mandando seus jogos nos EUA, por conta das restrições de viagens entre os dois países. O argentino Manuel Montero marcou o try de honra dos Arrows.



Por sua vez, o ex capitão da seleção inglesa Chris Robshaw finalmente debutou pelo San Diego Legion, mas seu time caiu diante do Houston Saber Cats por 34 x 32.



Nos outros jogos, o New Oreland Gold perdeu sua invencibilidade com derrota de 18 x 15 diante dos Austin Gilgronis, com Waters marcando o try do triunfo texano na última bola, ao passo que o atual campeão Seattle Seawolves finalmente conseguiu sua primeira vitória: 20 x 15 fora de casa sobre o Utah Warriors.







Major League Rugby – Liga Profissional Norte-Americana

Toronto 16 x 43 Los Angeles

New Orleans 15 x 18 Austin

Houston 34 x 32 San Diego

Utah 15 x 20 Seattle

Atlanta 17 x 27 New York