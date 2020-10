Tempo de leitura: 7 minutos

Há poucas semanas – mais precisamente no dia 12 de setembro – o gigante irlandês Leinster ergueu a taça de campeão da temporada 2019-20 do PRO14. Hoje, dia 02 de outubro, já é dia de pontapé inicial para a temporada 2020-21 que, apesar do nome, terá apenas 12 times. Isso porque, pelas restrições às viagens, não haverá times sul-africanos nesta temporada, com a competição contando apenas com as franquias de Irlanda, Gales, Escócia e Itália.

A grande questão que segue pairando no PRO14, a antiga Liga Celta, é se alguém será capaz de tirar o título do Leinster, que venceu todas as últimas 3 temporadas. São 12 finais em 19 anos para o Leinster até hoje.

- Continua depois da publicidade -

Formato

Os 12 times foram divididos em 2 conferências com 6 times cada;

Cada time fará 18 jogos na temporada regular, sendo: 10 jogos contra times da mesma conferência; 6 jogos contra times da outra conferência; 2 clássicos nacionais extras;

O 1º colocado de cada conferência se garantirá nas semifinais;

O 2º e o 3º colocados disputarão repescagens valendo outras vagas nas semifinais;

Os 3 primeiros colocados de cada conferência ainda garantirão lugar na Heineken Champions Cup europeia de 2021-22;

A grande final será em junho de 2021, com data a ser anunciada.

Grupos

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Dragons Gales Newport Glasgow Warriors Escócia Glasgow Leinster Irlanda Dublin Ospreys Gales Swansea Ulster Irlanda Belfast Zebre Itália Parma Conferência B Benetton Treviso Itália Treviso Cardiff Blues Gales Cardiff Connacht Irlanda Galway Edinburgh Escócia Edimburgo Munster Irlanda Limerick/Cork Scarlets Gales Llanelli

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada conferência = classificados às Semifinais;

- 2ºs e 3º colocados de cada conferência = classificação às Repescagens para as Semifinais;

- 3 primeiros colocados de cada conferência = classificação à Heineken Champions Cup europeia (a confirmar);

1ª rodada

Dia 02/10 – Zebre x Cardiff Blues

Dia 02/10 – Leinster x Dragons

Dia 02/10 – Ulster x Benetton

Dia 03/10 – Scarlets x Munster

Dia 03/10 – Connacht x Glasgow

Dia 03/10 – Edinburgh x Ospreys

Os times

Grupo A

Dragons

Cidade/País: Newport, Gales

2019-20: 11º colocado

Reforços principais: Jonah Holmes (ponta, Leicester/Inglaterra), Nick Tompkins (centro, Saracens/Inglaterra), Jamie Roberts (centro, Stormers/África do Sul);

Grandes nomes: Richard Hibbard (hooker), Elliot Dee (hooker), Ryan Bevington (pilar), Ross Moriarty (terceira linha), Aaron Wainwright (terceira linha), Rhodri Williams (scrum-half), Sam Davies (abertura);

Glasgow Warriors

Cidade/País: Glasgow, Escócia

2019-20: 7º colocado

Reforços principais: Richie Gray (segunda linha, Toulouse, França), Enrique Pieretto (pilar argentino, Exeter/Inglaterra), Fotu Lokotui (asa tonganês, Doncaster/Inglaterra);

Grandes nomes: Zander Fagerson (pilar), Fraser Brown (hooker), Leone Nakarawa (segunda linha fijiano), Chris Fusaro (terceira linha), Ryan Wilson (terceira linha), George Horne (scrum-half), Ali Price (scrum-half), Adam Hastings (abertura), Nick Grigg (centro), Peter Horne (centro), Sam Johnson (centro), Huw Jones (centro), Lee Jones (ponta), Nikola Matawalu (ponta fijiano), Tommy Seymour (ponta);

Leinster

Cidade/País: Dublin, Irlanda

2019-20: Campeão

Reforços principais: nenhum;

Grandes nomes: Tadhg Furlong (pilar), Cian Healy (pilar), Andrew Porter (pilar), Sean Cronin (hooker), Scott Fardy (segunda linha australiano), James Ryan (segunda linha), Devin Toner (segunda linha), Jack Conan (terceira linha), Dan Leavy (terceira linha), Rhys Ruddock (terceira linha), Josh van der Flier (terceira linha), Luke McGrath (scrum-half), Ross Byrne (abertura), Jonny Sexton (abertura), Robbie Henshaw (centro), Garry Ringrose (centro), James Lowe (ponta neozelandês), Dave Kearney (ponta), Jordan Larmour (fullback);

Ospreys

Cidade/País: Swansea, Gales

2019-20: 13º colocado

Reforços principais: Rhys Webb (scrum-half, Bath/Inglaterra), Stephen Myler (abertura London Irish/Inglaterra);

Grandes nomes: Maʻafu Fia (pilar tonganês), Rhodri Jones (pilar), Nicky Smith (pilar), Adam Beard (segunda linha), Bradley Davies (segunda linha), Alun Wyn Jones (segunda linha), Sam Cross (terceira linha), Dan Lydiate (terceira linha), Justin Tipuric (terceira linha), Gareth Anscombe (abertura), Cory Allen (centro), Owen Watkin (centro), Scott Williams (centro), Luke Morgan (ponta), George North (ponta);

Ulster

Cidade/País: Belfast, Irlanda do Norte

2019-20: Vice campeão

Reforços principais: Ian Madigan (abertura, Bristol/Inglaterra);

Grandes nomes: Jack McGrath (pilar), Rob Herring (hooker), Sam Carter (segunda linha australiana), Iain Henderson (segunda linha), Marcell Coetzee (terceira linha sul-africano), Jordi Murphy (terceira linha), Sean Reidy (terceira linha), John Cooney (scrum-half), Alby Mathewson (scrum-half neozelandês), Luke Marshall (centro), Stuart McCloskey (centro), Craig Gilroy (ponta), Jacob Stockdale (ponta), Will Addison (fullback);

Zebre

Cidade/País: Parma, Itália

2019-20: 12º colocado

Reforços principais: Antonio Rizzi (abertura, Benetton);

Grandes nomes: Andrea Lovotti (pilar), Alexandru Țăruș (pilar romeno), Giosuè Zilocchi (pilar), Luca Bigi (hooker), Dave Sisi (segunda linha), Giovanni Licata (terceira linha), Maxime Mbanda (terceira linha), Jimmy Tuivaiti (terceira linha), Guglielmo Palazzani (scrum-half), Marcello Violi (scrum-half), Carlo Canna (abertura), Giulio Bisegni (centro), Tommaso Boni (centro), Tommaso Castello (centro), Mattia Bellini (ponta);

Grupo B

Benetton Treviso

Cidade/País: Treviso, Itália

2019-20: 8º colocado

Reforços principais: Callum Braley (scrum-half, Gloucester/Inglaterra), Edoardo Padovani (ponta, Zebre), Niccolò Cannone (segunda linha, Petrarca);

Grandes nomes: Simone Ferrari (pilar), Tiziano Pasquali (pilar), Nicola Quaglio (pilar), Federico Zani (pilar), Marco Riccioni (pilar), Federico Ruzza (segunda linha), Braam Steyn (terceira linha), Sebastian Negri (terceira linha), Tommaso Allan (abertura), Ian Keatley (abertura irlandês), Tommaso Benvenuti (centro), Luca Morisi (centro), Alberto Sgarbi (centro), Angelo Esposito (ponta), Leonardo Sarto (ponta), Jayden Hayward (fullback);

Cardiff Blues

Cidade/País: Cardiff, Gales

2019-20: 10º colocado

Reforços principais: Cory Hill (segunda linha, Dragons), Rhys Carré (pilar, Saracens/Inglaterra);

Grandes nomes: Scott Andrews (pilar), Dillon Lewis (pilar), Seb Davies (segunda linha), Ellis Jenkins (terceira linha), Josh Navidi (terceira linha), Josh Turnbull (terceira linha), Lloyd Williams (scrum-half), Tomos Williams (scrum-half), Matthew Morgan (abertura), Rey Lee-Lo (centro samoano), Josh Adams (ponta), Owen Lane (ponta), Hallam Amos (fullback);

Connacht

Cidade/País: Galway, Irlanda

2019-20: 6º colocado

Reforços principais: Ben O’Donnell (ponta, Australia Sevens);

Grandes nomes: Finlay Bealham (pilar), Ultan Dillane (segunda linha), Quinn Roux (segunda linha), Jarrad Butler (terceira linha australiano), Kieran Marmion (scrum-half), Jack Carty (abertura), Bundee Aki (centro), Matt Healy (ponta), Tiernan O’Halloran (fullback);

Edinburgh

Cidade/País: Edimburgo, Escócia

2019-20: Semifinalista

Reforços principais: Lee Rou Atalifu (pilar fijiano, Jersey/Inglaterra);

Grandes nomes: Simon Berghan (pilar), Jamie Bhatti (pilar), WP Nel (pilar), Start McInally (hooker), Grant Gilchrist (segunda linha), Ben Toolis (segunda linha), Magnus Bradbury (terceira linha), Viliame Mata (terceira linha fijiano), Jamie Ritchie (terceira linha), Hamish Watson (terceira linha), Henry Pyrgos (scrum-half), Nic Groom (scrum-half sul-africano), Jaco van der Walt (abertura sul-africano), Mark Bennett (centro), Darcy Graham (ponta), Eroni Sau (ponta fijiano), Duhan van der Merwe (ponta sul-africano), Blair Kinghorn (fullback);

Munster

Cidade/País: Limerick, Irlanda

2019-20: Semifinalista

Reforços principais: Damian De Allende (centro sul-africano, Panasonic Wild Knights/Japão), RG Snyman (segunda linha sul-africano, Honda Heat/Japão);

Grandes nomes: James Cronin (pilar), Dave Kilcoyne (pilar), John Ryan (pilar), Niall Scannell (hooker), Tadhg Beirne (segunda linha), Jean Kleyn (segunda linha), Tommy O’Donnell (terceira linha), Peter O’Mahony (terceira linha), CJ Stander (terceira linha), Conor Murray (scrum-half), Joey Carbery (abertura), JJ Hanrahan (abertura), Chris Farrell (centro), Rory Scannell (centro), Andrew Conway (ponta), Keith Earls (ponta);

Scarlets

Cidade/País: Llanelli, Gales

2019-20: 5º colocado

Reforços principais: Tyler Morgan (ponta, Dragons), Sione Kalamafoni (segunda linha tonganês, Leicester/Inglaterra), Aled Brew (ponta, Bath/Inglaterra);

Grandes nomes: Rob Evans (pilar), Wyn Jones (Gales), Werner Kruger (pilar sul-africano), Samson Lee (pilar), Ken Owens (hooker), Jake Ball (segunda linha), Sam Lousi (segunda linha tonganês), Tevita Ratuva (segunda linha fijiano), Uzair Cassiem (terceira linha sul-africano), James Davies (terceira linha), Blade Thomson (terceira linha escocês), Aaron Shingler (terceira linha), Gareth Davies (scrum-half), Rhys Patchell (abertura), Jonathan Davies (centro), Steff Evans (ponta), Johnny McNicholl (ponta), Liam Williams (fullback), Leigh Halfpenny (fullback), Tom Prydie (fullback);

Lista de campeões da Liga Celta/PRO12/PRO14