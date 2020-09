Tempo de leitura: 1 minuto

Nesta sexta-feira teve início a edição 2020 da Divisão de Honra, o Campeonato Português, com a vitória do CDUL, do brasileiro Caique Silva, sobre o Técnico, em dérbi de Lisboa, por 16 x 14.

O jogo teve transmissão ao vivo da rugbytv.pt, que vai exibir todos os duelos da temporada.



No sábado, tem o Benfica, dos brasileiros Felipe Rosa e Ruan Weiss, encarando o Belenenses, com transmissão ao vivo às 11h, hora de Brasília. Outro brasileiro de destaque na competição é Luan “Big Mike” Almeida, do Montemor, que folgará na rodada de abertura.

A temporada 2020-21

A Divisão de Honra foi expandida para 12 clubes, que foram divididos em 4 grupos com 3 times cada. Para saber mais sobre a temporada, acesse a prévia do Mão de Mestre.