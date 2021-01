Tempo de leitura: 1 minuto

Na última quinta-feira, o jornal The Times publicou reportagem afirmando que os Jogos Olímpicos serão cancelados, com o governo japonês tendo desistido de organizar o evento em 2021 por conta do prolongamento da pandemia.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30

— The Times (@thetimes) January 21, 2021