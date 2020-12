Tempo de leitura: 1 minuto

O encerramento dos jogos internacionais de 2021 nesse fim de semana significou também as últimas mudanças no Ranking Mundial do World Rugby em 2020. A França foi o destaque ao subir ao 4º lugar. A África do Sul, que não fez nenhum jogo, está no 1º lugar ainda. O Brasil ficou no 26º lugar, após as derrotas para Portugal. Os portugueses subiram para o 20º lugar, deixando a Rússia para trás.

No feminino, a liderança seguiu nas mãos da Inglaterra. O Brasil fecha o ano – após fazer 1 partida, a derrota pra Colômbia – em 41º.

Os Rankings Mundiais são apenas de rugby XV adulto.

Masculino

Posição País 1º África do Sul 2º Inglaterra 3º Nova Zelândia 4º França 5º Irlanda 6º Austrália 7º Escócia 8º Argentina 9º Gales 10º Japão 11º Fiji 12º Geórgia 13º Tonga 14º Itália 15º Samoa 16º Estados Unidos 17º Espanha 18º Uruguai 19º Romênia 20º Portugal 21º Rússia 22º Hong Kong 23º Canadá 24º Namíbia 25º Países Baixos (Holanda) 26º Brasil 27º Bélgica 28º Suíça 29º Chile 30º Alemanha 31º Coreia do Sul 32º Quênia 33º Colômbia 34º Polônia 35º Zimbábue 36º Ucrânia 37º Tchéquia 38º Malta 39º Tunísia 40º Uganda 41º Filipinas 42º Costa do Marfim 43º México 44º Lituânia 45º Croácia 46º Paraguai 47º Sri Lanka 48º Marrocos 49º Malásia 50º Trinidad e Tobago

Apenas o Top 50. Ao todo, são 105 países no Ranking

Feminino

Posição País 1º Inglaterra 2º Nova Zelândia 3º Canadá 4º França 5º Austrália 6º Estados Unidos 7º Itália 8º Irlanda 9º Gales 10º Espanha 11º Escócia 12º Japão 13º África do Sul 14º Rússia 15º Cazaquistão 16º Samoa 17º Países Baixos (Holanda) 18º Hong Kong 19º Suécia 20º Alemanha 21º Fiji 22º Bélgica 23º China 24º Quênia 25º Trinidad e Tobago 26º Tonga 27º Zâmbia 28º Colômbia 29º Dinamarca 30º Jamaica 31º Singapura 32º Guiana 33º Madagascar 34º Suíça 35º Romênia 36º Noruega 37º Zimbábue 38º Uganda 39º Bósnia e Herzegóvina 40º Índia 41º Brasil 42º Papua Nova Guiné 43º Tailândia 45º Tchéquia 46º Uzbequistão 47º Finlândia 48º Ilhas Cayman 49º Namíbia 18º Portugal 50º Botsuana

- Apenas o Top 50 do mundo. Ao todo são 56 países.