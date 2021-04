Tempo de leitura: 3 minutos

A última derrota dos Cobras na SLAR foi pesada e manteve a equipe brasileira na 5ª posição da liga. Nas estatísticas, os Cobras caíram no Ranking, sobretudo nas formações fixas e nos turnovers, estando no final do ranqueamento.

No entanto, pelo lado positivo, os Cobras são a 3ª equipe com mais clean breaks (linhas quebradas sem sofrer tackle) e o time que menos errou no manejo da bola. O jogo com o Selknam foi o que os Cobras menos cederam penais, subindo uma posição nesse dado (o Selknam cometeu 1 penal a mais que os brasileiros, porém entrou em campo uma partida a mais).

Vamos aos números ao final do 1º turno da competição. Abaixo também está a seleção da 5ª rodada, que não contou com atletas dos Cobras.

Os times já viajaram ao Uruguai, onde será o returno.

#TryESPNDeLaFecha | ¡Como mueven la ovalada! 👏🏼🏉 A puro tiki tiki entró @SelknamRugby al ingoal rival para que Albornoz apoye el try @espn @scrumespn de la fecha 🔝#SLAR2021#PasiónSinLímites pic.twitter.com/ZdR5CtjauH — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) April 6, 2021

#XVLATAM de la Fecha presentando por @latamairlines 🏉 Estos fueron para nuestros analistas 🧐 los quince mejores en su puesto de la fecha 5️⃣ ¿Coincidís? 🤔#PasiónSinLímites#SLAR2021 pic.twitter.com/ArPLqQQ5TT — SUPERLIGA AMERICANA DE RUGBY (@SLARugby) April 6, 2021

Pontos marcados

6º lugar: 72 pontos marcados (com um jogo a menos)

Pontos sofridos

4º lugar: 177 pontos sofridos

Saldo de pontos

5º lugar: -105

Tries marcados

6º lugar: 9 tries (com um jogo a menos)

Scrum vencidos

5º lugar: 68% (pior aproveitamento empatado com o Selknam)

Lineouts vencidos

5º lugar: 73%

Clean Breaks

3º lugar: 24

Turnovers

5º lugar: 18 (pior empatado com o Jaguares)

Entradas nas 22

5º lugar: 13

Penais cometidos

2º lugar (segunda equipe que mais cometeu penais): 69

Menos erros de manejo

1º lugar (equipe com menos erros): 5

Classificação da SLAR

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 25 5 5 0 0 5 0 279 66 213 Peñarol Uruguai 18 5 4 0 1 2 0 161 106 55 Selknam Chile 15 5 3 0 2 2 1 160 129 31 Olimpia Paraguai 10 5 2 0 3 2 0 123 186 -63 Cobras Brasil 5 5 1 0 4 1 0 72 177 -105 Cafeteros Colômbia 3 4 0 0 5 2 1 89 220 -131

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;