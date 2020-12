Tempo de leitura: 2 minutos

Esporte baseado em fortes valores e que preza pela coletividade, o rugby acaba de se tornar um importante aliado da ONU na luta contra a desinformação sobre a COVID-19. A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) vai abraçar a campanha Pause, ação global das Nações Unidas que propõe uma mudança de comportamento e uso das redes sociais no combate ao crescente impacto da desinformação sobre a COVID-19.

Alinhada com os valores do esporte, como integridade, respeito e solidariedade, a campanha Pause contará com o engajamento de atletas das seleções brasileiras feminina e masculina. Eles ajudarão a disseminar mensagens sobre a importância de pausar antes de compartilhar informações. Segundo Eduardo Mufarej, presidente do conselho de administração da CBRu, é fundamental que todos sejam aliados no combate à desinformação “A missão da CBRu é promover o desenvolvimento da cidadania por meio da prática do rugby e da partilha dos seus valores fundamentais, e entendemos que a luta deve ser coletiva, assim como o rugby é”.

A campanha Pause faz parte do projeto Verificado, coordenado no país pelo Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil (UNIC Rio), em nome das Nações Unidas, com a colaboração da Purpose, uma das maiores organizações de mobilização social do mundo.



Sobre o Verificado – O projeto Verificado é uma iniciativa global da ONU que tem o objetivo de combater a infodemia de desinformação em meio à pandemia, compartilhar informações que salvam vidas e orientações baseadas em fatos e histórias do melhor da humanidade. O site Verificado traz uma galeria de informações verificadas e transmitidas pelas Nações Unidas. As mensagens são baseadas em três frentes: Ciência – para salvar vidas, Solidariedade – para promover cooperação local e global, e Soluções – para defender o apoio a populações impactada. Acesse: www.compartilheverificado.com.br.

