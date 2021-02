Tempo de leitura: 9 minutos

O Six Nations vem aí. O torneio europeu começa no dia 06 de fevereiro e as listas de convocados já podem ser contempladas. Inglaterrra, França e Irlanda, as favoritas, têm seleções inteiramente formadas por atletas que atuam em seus países, ao passo que os elencos de Escócia e Gales são bastante misturados entre atletas do PRO14 e da Premiership.

Quem será o campeão do Six Nations 2021? Falta 1 semana para o torneio começar e terá transmissões da @ESPNBrasil. Em campo a partir do dia 06/02 🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿☘️🇮🇹 — Portal do Rugby (@portaldorugby) January 30, 2021

Escócia

Técnico: Gregor Townsend 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

Avançados: Ewan Ashman (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Simon Berghan (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), David Cherry (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Alex Craig (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Scott Cummings (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Allan Dell (London Irish🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Matt Fagerson (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Zander Fagerson (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Gary Graham (Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Grant Gilchrist (Edinburgh), Jonny Gray (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Richie Gray (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Oli Kebble (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Willem Nel (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Jamie Ritchie (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Grant Stewart (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Rory Sutherland (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Blade Thomson (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), George Turner (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Hamish Watson (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿).

Linha: Darcy Graham (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Chris Harris (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Stuart Hogg (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) (c), Huw Jones (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Blair Kinghorn (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), James Lang (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Sean Maitland (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Byron McGuigan (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ali Price (Glasgow Warriors🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Cameron Redpath (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Finn Russell (Racing🇫🇷), Scott Steele (Harlequins🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Duncan Taylor (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jaco van der Walt (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿), Duhan van der Merwe (Edinburgh🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿).

França

Técnico: Fabien Galthié 🇫🇷

Avançados: Dorian Aldegheri (Toulouse🇫🇷), Cyril Baille (Toulouse🇫🇷), Pierre Bourgarit (La Rochelle🇫🇷), Georges-Henri Colombe (Racing🇫🇷), Jean-Baptiste Gros (Toulon🇫🇷), Mohamed Haouas (Montpellier🇫🇷), Julien Marchand (Toulouse🇫🇷), Peatu Mauvaka (Toulouse🇫🇷), Killian Geraci (Lyon🇫🇷), Bernard Le Roux (Racing🇫🇷), Baptiste Pesenti (Pau🇫🇷), Romain Taofifenua (Toulon🇫🇷), Paul Willemse (Montpellier🇫🇷), Grégory Alldritt (La Rochelle🇫🇷), Dylan Cretin (Lyon🇫🇷), Anthony Jelonch (Castres🇫🇷), Charles Ollivon (Toulon🇫🇷) (c), Cameron Woki (Bordeaux🇫🇷);

Linha: Sébastien Bézy (Clermont🇫🇷), Antoine Dupont (Toulous🇫🇷e), Baptiste Serin (Toulon🇫🇷), Louis Carbonel (Toulon🇫🇷), Matthieu Jalibert (Bordeaux🇫🇷), Gaël Fickou (Stade Français🇫🇷), Arthur Vincent (Montpellier🇫🇷), Pierre Louis Barassi (Lyon🇫🇷), Damian Penaud (Clermont🇫🇷), Teddy Thomas (Racing🇫🇷), Gabin Villière (Toulon🇫🇷), Anthony Bouthier (Montpellier🇫🇷), Brice Dulin (La Rochelle🇫🇷);

Gales

Técnico: Wayne Pivac 🇳🇿

Avançados: Jake Ball (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Adam Beard (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Leon Brown (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Rhys Carre (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Elliot Dee (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Ryan Elias (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Taulupe Faletau (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Tomas Francis (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Cory Hill (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Alun Wyn Jones (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿) (c), Rhodri Jones (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Wyn Jones (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Dillon Lewis (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Dan Lydiate (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Josh MacLeod (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Josh Navidi (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Ken Owens (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Will Rowlands (Wasps🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Justin Tipuric (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Aaron Wainwright (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿).

Linha: Josh Adams (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Hallam Amos (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Dan Biggar (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Gareth Davies (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Jonathan Davies (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Jarrod Evans (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Leigh Halfpenny (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Kieran Hardy (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), George North (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Louis Rees-Zammit (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Callum Sheedy (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Nick Tompkins (Dragons🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Owen Watkin (Ospreys🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Johnny Williams (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Liam Williams (Scarlets🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿), Tomos Williams (Cardiff Blues🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿).

Inglaterra

Técnico: Eddie Jones 🇦🇺

Avançados: Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Tom Curry (Sale Sharks🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ben Earl (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Charlie Ewels (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ellis Genge (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jamie George (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jonny Hill (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Maro Itoje (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Courtney Lawes (Northampton Saints🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Beno Obano (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Will Stuart (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Billy Vunipola (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Tom West (Wasps🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Harry Williams (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jack Willis (Wasps🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Mark Wilson (Newcastle Falcons🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿).

Linha: Elliot Daly (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Owen Farrell (Saracens🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿) (c), George Ford (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ollie Lawrence (Worcester Warriors🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Max Malins (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Jonny May (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Paolo Odogwu (Wasps🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Harry Randall (Bristol Bears🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Dan Robson (Wasps🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Henry Slade (Exeter Chiefs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Anthony Watson (Bath🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Ben Youngs (Leicester Tigers🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿).

Irlanda

Técnico: Andy Farrell 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Avançados: Tadhg Beirne (Munster☘️), Will Connors (Leinster☘️), Caelan Doris (Leinster☘️), Ultan Dillane (Connacht☘️), Tadhg Furlong (Leinster☘️), Cian Healy (Leinster☘️), Dave Heffernan (Connach☘️t), Iain Henderson (Ulster☘️), Rob Herring (Ulster☘️), Ronan Kelleher (Leinster☘️), Dave Kilcoyne (Munster☘️), Peter O’Mahony (Munster☘️), Tom O’Toole (Ulster☘️), Andrew Porter (Leinster☘️), Quinn Roux (Connacht☘️), Rhys Ruddock (Leinsterv), James Ryan (Leinster☘️), CJ Stander (Munster☘️), Josh van der Flier (Leinster☘️).

Linha: Bundee Aki (Connacht☘️), Billy Burns (Ulster☘️), Ross Byrne (Leinster☘️), Craig Casey (Munster☘️), Andrew Conway (Munster☘️), Shane Daly (Munster☘️), Keith Earls (Munster☘️), Chris Farrell (Munster☘️), Jamison Gibson Park (Leinster☘️), Robbie Henshaw (Leinster☘️), Hugo Keenan (Leinster☘️), Jordan Larmour (Leinster☘️), James Lowe (Leinster☘️), Stuart McCloskey (Ulster☘️), Conor Murray (Munster☘️), Garry Ringrose (Leinster☘️), Jonathan Sexton (Leinster☘️) (c).

Itália

Técnico: Franco Smith 🇿🇦

Avançados: Luca Bigi (Zebre🇮🇹) (c), Niccolò Cannone (Benetton🇮🇹), Pietro Ceccarelli (Brive🇫🇷), Riccardo Favretto (Benetton🇮🇹), Danilo Fischetti (Zebre🇮🇹), Michele Lamaro (Benetton🇮🇹), Marco Lazzaroni (Benetton🇮🇹), Gianmarco Lucchesi (Benetton🇮🇹), Marco Manfredi (Zebre🇮🇹), Maxime Mbanda (Zebre🇮🇹), Johan Meyer (Zebre🇮🇹), Sebastian Negri (Benetton🇮🇹), Marco Riccioni (Benetton🇮🇹), Daniele Rimpelli (Zebre🇮🇹), Federico Ruzza (Benetton🇮🇹), David Sisi (Zebre🇮🇹), Cristian Stoian (Zebre🇮🇹), Cherif Traore (Benetton🇮🇹), Giosuè Zilocchi (Zebre🇮🇹).

Linha: Tommaso Allan (Benetton🇮🇹), Mattia Bellini (Zebre🇮🇹), Callum Braley (Benetton🇮🇹), Juan Ignacio Brex (Benetton🇮🇹), Carlo Canna (Zebre🇮🇹), Paolo Garbisi (Benetton🇮🇹), Monty Ioane (Benetton🇮🇹), Federico Mori (Zebre🇮🇹), Guglielmo Palazzani (Zebre🇮🇹), Luca Sperandio (Benetton🇮🇹), Jacopo Trulla (Zebre🇮🇹), Stephen Varney (Gloucester🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿), Marco Zanon (Benetton🇮🇹).

