Tempo de leitura: 1 minuto

A Sudamérica Rugby confirmou hoje a tabela de jogos do Sul-Americano Feminino, que rola nos dias 28 e 29 deste mês em Montevidéu, no Uruguai. A única mudança nos grupos é a troca do Chile pelo Peru no grupo do Brasil.

As partidas serão exibidas ao vivo pelo app Sudamérica Rugby.

Dia Horário Time vs Time Grupo/Fase 28/11 10:00 Colômbia X Chile Grupo B 28/11 10:22 Argentina X Costa Rica Grupo B 28/11 10:44 Paraguai X Peru Grupo A 28/11 11:06 Brasil X Uruguai Grupo A 28/11 12:28 Colômbia X Costa Rica Grupo B 28/11 12:50 Argentina X Chile Grupo B 28/11 13:12 Paraguai X Uruguai Grupo A 28/11 13:34 Brasil X Peru Grupo A 28/11 15:16 Chile X Costa Rica Grupo B 28/11 15:38 Argentina X Colômbia Grupo B 28/11 16:00 Peru X Uruguai Grupo A 28/11 16:22 Brasil X Paraguai Grupo A 29/11 09:00 2º Grupo B X 3º Grupo A Quartas de final 29/11 09:22 2º Grupo A X 3º Grupo B Quartas de final 29/11 09:44 1º Grupo B X 4º Grupo A Quartas de final 29/11 10:06 1º Grupo A X 4º Grupo B Quartas de final 29/11 11:48 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:10 X Semifinal 5º lugar 29/11 12:32 X Semifinal 29/11 12:54 X Semifinal 29/11 14:36 X Disputa de 7º lugar 29/11 14:58 X Disputa de 5º lugar 29/11 15:20 X Disputa de 3º lugar 29/11 15:45 X FINAL

Convocadas:

Aline Furtado – USP

Beatriz “Baby” Futuro – Niterói

Bianca Silva – Leoas

Claudinha Teles – Niterói

Gabriela Lima – Charrua

Leila Silva – Leoas

Luiza Campos – Charrua

Marcelle Souza – Charrua

Mariana Nicolau – São José

Rafaela Zanellato – Curitiba

Thalia “Mulan” Costa – Delta

Thalita “Tchubata” Costa – Delta