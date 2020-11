Tempo de leitura: 3 minutos

A viagem havia sido cancelada pelo World Rugby por conta da pandemia. Porém, Brasil e Portugal conseguiram viabilizar dois duelos entre Tupis em solo português para os dias 21 e 28 de novembro, em Lisboa.

As partidas foram oficialmente confirmadas pela Confederação Brasileira de Rugby nesta quinta-feira. Mandante, a Federação Portuguesa de Rugby havia já deixado claro que queria os amistosos contra o Brasil para preparar sua seleção para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023 que, na Europa, começarão já em fevereiro de 2021.

Mais detalhes sobre as partidas ainda serão divulgadas, mas os duelos deverão ocorrer em Lisboa. Até hoje, Brasil e Portugal já duelaram 4 vezes (3 no Brasil e apenas 1 em Portugal), com 2 vitórias para cada lado.