Incerteza e risco em torno de viagens seguras e confiáveis ​​para mais de 600 jogadores, equipe e pessoal do torneio;

Incerteza em torno da capacidade de garantir ambientes de treinamento de alto desempenho para equipes que passam pelo processo de isolamento e quarentena gerenciado de 14 dias na chegada à Nova Zelândia, o que lhes permitiria se preparar adequadamente para uma Copa do Mundo de Rugby;

Incerteza de preparação adequada para todas as equipes, com algumas equipes incapazes de se reunir totalmente como um esquadrão de treinamento ou jogar partidas de teste por mais de 12 meses;

Desafios contínuos em torno da conclusão do processo das Eliminatórias (com ainda 3 times a serem conhecidos) devido a restrições de viagens internacionais e requisitos de quarentena nacionais variados e imprevisíveis;

Incapacidade neste estágio de garantir a participação total dos torcedores locais e internacionais nas partidas (incluindo as famílias dos jogadores), proporcionando o palco merecido para turbinar o rugby feminino globalmente;

