Tempo de leitura: 1 minuto

Já era sabido nos bastidores, mas agora foi confirmado oficialmente por Marcelo Rodriguez, presidente da União Argentina de Rugby, em programa da ESPN argentina. Todos os jogos da SLAR, a liga profissional sul-americana, em 2021 serão no Chile e no Uruguai.

El formato y novedades de la Superliga Americana de Rugby, ahora en #Scrum. Mirá el programa por ESPN 3.#SLAR pic.twitter.com/iEr30yjJDw — ScrumRugby (@ScrumESPN) February 7, 2021



Metade da competição será em gramado natural, no Chile (local a ser anunciado), e metade em gramado sintético, no Uruguai (no estádio Charrua, em Montevidéu). Não por acaso, os Cobras do Brasil estão dividindo seus treinamentos entre o campo do NAR (Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo), que é sintético, e o campo do SPAC, que tem grama natural.

O pontapé inicial será no dia 16 de março e a tabela será em breve revelada.