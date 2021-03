Tempo de leitura: 2 minutos

Foram hoje sorteados os confrontos do mata-mata das copas europeias de clubes, que retornam no dia 02 de abril. Tanto a Heineken Champions Cup como a Challenge Cup reiniciarão com a fase de oitavas de final, em jogos únicos, na casa dos times que tiveram melhor campanha antes do cancelamento do restante da fase de grupos.

Na Challenge Cup, destaques para os duelos da morte: Leinster contra Toulon e Munster versus Toulouse. O atual campeão Exeter Chiefs teve mais sorte e receberá o Lyon, assim como o vice campeão Racing, que receberá o Edinburgh.

Heineken Champions Cup 2020-21 – Copa Europeia de Rugby

Oitavas de final – dias 02 a 04 de abril

Munster (Irlanda) x Toulouse (França), em Limerick

Gloucester (Inglaterra) x La Rochelle (França), em Gloucester

Wasps (Inglaterra) x Clermont (França), em Coventry

Exeter Chiefs (Inglaterra) x Lyon (França), em Exeter

Leinster (Irlanda) x Toulon (França), em Dublin

Bordeaux (França) x Bristol Bears (Inglaterra), em Bordeaux

Racing (França) x Edinburgh (Escócia), em Paris

Scarlets (Gales) x Sale Sharks (Inglaterra), em Llanelli

Quartas de final – dias 09 a 11 de abril

Wasps/Clermont x Munster/Toulouse

Gloucester/La Rochelle x Scarlets/Sale Sharks

Bordeaux/Bristol x Racing/Edinburgh

Exeter/Lyon x Leinster/Toulon

European Challenge Cup 2020-21 – Copa Desafio Europeu

Oitavas de final – dias 02 a 04 de abril

Ospreys (Gales) x Newcastle Falcons (Inglaterra), em Swansea

London Irish (Irlanda) x Cardiff Blues (Gales), em Londres

Zebre (Itália) x Bath (Inglaterra), em Parma

Harlequins (Inglaterra) x Ulster (Irlanda), em Londres

Leicester Tigers (Inglaterra) x Connacht (Irlanda), em Leicester

Dragons (Gales) x Northampton Saints (Inglaterra), em Newport

Montpellier (França) x Glasgow Warriors (Escócia), em Montpellier

Benetton (Itália) x Agen (França), em Treviso

Quartas de final – dias 09 a 11 de abril

Zebre/Bath x London Irish/Cardiff Blues

Montpellier/Glasgow x Benetton/Agen

Dragons/Northampton x Harlequins/Ulster

Leicester/Connacht x Ospreys/Newcastle